Nieuw-Buinen viert jubileum: 'Je ziet overal de energie ontstaan'

Het is feest in Nieuw-Buinen, want het dorp bestaat tweehonderd jaar. Vijf dagen lang is er van alles te doen.

Twee eeuwen geleden zorgde turf voor het ontstaan van Nieuw-Buinen. Of beter gezegd: de afvoer van turf. "Want om het turf goed te kunnen afvoeren, werden er kanalen gegraven. En aan die kanalen werden op een gegeven moment huizen gebouwd. Zodoende is langzamerhand het dorp Nieuw-Buinen ontstaan", weet amateurhistoricus Jacco Pranger.

Glasindustrie

Uiteindelijk werd het dorp vooral bekend vanwege de glasindustrie. Twee glasfabrieken namen in de negentiende eeuw hun intrek in Nieuw-Buinen. "Heel veel gezinnen verdienden daarmee hun boterham. Ze woonden tevens in een huis van de glasindustrie", vertelt Pranger. " Het was niet altijd even rooskleurig, maar je had onderdak en een vaste baan. Natuurlijk was er niet alleen werkgelegenheid voor de bewoners, maar ook de middenstand kwam hier."

Tijdens het vorige jubileumfeest, vijftig jaar geleden, werd er als dank aan de glasindustrie, een standbeeld geplaatst van een glasblazer. "Dat is een blijvende herinnering aan de glasindustrie van weleer in Nieuw-Buinen", zegt Peter Zwiers van de feestcommissie. Een nieuw standbeeld is nu nog niet in de maak. "We hebben ons er eerst op gericht om er een fantastisch feest van te maken", aldus Zwiers.

Groots vieren

De feestcommissie hoopt dat iedereen er in Nieuw-Buinen over vijftig jaar nog over praat. "We hebben vijf dagen vol activiteiten en vanavond trappen we af met de officiële opening. Tweehonderd jaar is echt hartstikke bijzonder en Nieuw-Buinen is er ook klaar voor om het groots te vieren", zegt Zwiers. "Je ziet overal de energie ontstaan. Het duurt natuurlijk ook weer 50 jaar voordat je weer zo'n soort jubileum hebt."