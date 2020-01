OM: boek Ruinerwold heeft schadelijke gevolgen voor slachtoffers

In deze boerderij in Ruinerwold woonde het gezin van Gerrit Jan van D. (foto: RTV Drenthe / Fred van Os)

Het Openbaar Ministerie is 'zeer ontstemd' over de publicatie van het boek Spookhoeve Ruinerwold. De publicatie heeft volgens het OM Noord-Nederland 'kwalijke gevolgen voor de kinderen, de verdachten en het lopende onderzoek'.

Het OM Noord-Nederland wist niet van het boek en hoorde per toeval pas afgelopen dinsdag, via RTV Drenthe, van de geplande verschijning. "Voorafgaande aan de druk van dit boek is er geen contact geweest met de auteurs", zo zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.

Geen kans te waarschuwen

"Het OM heeft geen kans gehad om vooraf inzage te krijgen of te reageren op de inhoud. Daardoor hebben we de schrijvers niet kunnen waarschuwen voor de schadelijke gevolgen die dit heeft voor betrokkenen, onder wie de kinderen en de verdachten, en voor het lopende onderzoek." Ook is het Openbaar Ministerie boos dat het boek uitkomt, nog voordat er ook maar één zitting is geweest.

De slachtoffers worden door de uitgave van het boek nog verder geslachtofferd woordvoerder Openbaar Ministerie

Volgens het OM heeft het tijdens het nog lopende onderzoek naar de zaak Ruinerwold 'uiterste zorgvuldigheid betracht in de bejegening van alle betrokkenen'. "Net als de eerdere Telegraaf-verhalen over de zaak Ruinerwold doet dit boek op grove wijze afbreuk aan de privacy van slachtoffers, die door deze uitgave verder worden geslachtofferd." Het boek Spookhoeve Ruinerwold is geschreven door de Telegraaf-journalisten Silvan Schoonhoven en Marcel Vink.

Een dag later

Eerst zou het boek vandaag al verschijnen, maar dat is verschoven naar morgen. Volgens een medewerker van uitgeverij Nieuw Amsterdam heeft dat niks met alle ophef te maken die nu is ontstaan. "Het is ons niet gelukt alles op tijd bij de drukker te krijgen, het was allemaal toch lastminutewerk", zegt ze.

Eerder al besloot het Openbaar Ministerie tot het instellen van een rijksrecherche-onderzoek, nadat de Telegraaf delen publiceerde uit het strafdossier van de zaak Ruinerwold. Het OM was woedend dat het dossier, met daarin getuigenverklaringen, naar de krant was gelekt. Hoofdofficier Diederik Greive zei toen: "De verantwoordelijken hebben zich geen moment bekommerd om de schadelijke gevolgen die dit kan hebben voor de kwetsbare betrokkenen." Deze reactie, zo meldt het OM, 'blijft onverkort staan'.

Financieel eigen belang

Het OM vraagt zich af 'wiens belang deze publicatie dient'. "Het moment is beroerd voor alle betrokkenen, slachtoffers en verdachten. Het lijkt alleen een commercieel belang te dienen. De auteurs lijken slechts oog te hebben voor hun financiële eigen belang."

Dossier Gezin Ruinerwold Wil je alles lezen over het gezin dat jarenlang geïsoleerd zat in een boerderij in Ruinerwold? Bijvoorbeeld over de verdachte Josef B., of de Moonsekte waartoe het gezin behoorde of wil je meer lezen over het leven van het gezin in Zwartsluis en Hasselt? Bekijk hier een overzicht van alle artikelen en video's.

Lees ook: