Koop gaat niet door, camping Anloo failliet

Camping Anloo is door de rechtbank Noord-Nederland failliet verklaard. De laatste jaren was er veel gedoe met bewoners van het park over permanente bewoning. Wat het faillissement voor de huidige gasten en bewoners betekent is nog niet duidelijk.

Jan Pieter Dijstelberge is aangesteld als curator van het faillissement. "Er zitten meerdere hypotheekhouders op het park en die kunnen het niet eens worden over de toekomst. We gaan kijken of er een doorstart kan komen of dat het tot een verkoop komt, maar meer kan ik er nog niet over zeggen. Ik moet me nog inlezen in het dossier", zegt Dijstelberge.

Een van de hypotheekhouders, die anoniem wenst te blijven, bevestigt het verhaal van de curator. "We hadden een koper voor het park, maar een andere hypotheekhouder heeft zich teruggetrokken. Daardoor ging de koop niet door. Dit had niet gehoeven, maar het is niet anders", aldus de hypotheekhouder.

Actie voor nieuwe gasten

Ondertussen lijkt het park gewoon door te draaien. "Wij zijn op zoek naar nieuwe gasten, die met ons samen de uitdaging aan willen gaan om er weer een gezellige camping van te willen maken, voor jong en oud. We hebben daarom een actie voor de mensen die van camping willen veranderen of graag naar Anloo willen komen", staat op de website.

Lees ook: