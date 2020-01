Oude molen van Veenhuizen wordt frietspeciaalzaak

Vanaf september zijn Jan Willems en Alida van Dellen bezig met de nieuwe uitdaging in Veenhuizen. Voorheen waren zij de ruim twintig jaar de eigenaar van Alida's Smulpaleis in Roden en ze helpen de nieuwe eigenaren nu in de overgangsperiode om de kwaliteit te behouden.

Toevoeging aan Veenhuizen

Willems en Van Dellen waren niet de enige geïnteresseerden in de oude molen. Zeven andere bedrijven toonden belangstelling, "maar de keuze is op ons gevallen", vertelt Willems. "Ons concept werd als beste verkozen en we hopen dat het een toevoeging is aan Veenhuizen."

Het voelt voor Willems als de start van een compleet nieuw bedrijf. "We weten wel wat er bij komt kijken, maar we moeten het toch snel doen." Er worden geen grote verbouwingen gedaan, maar de komende periode zal er gekeken worden naar onder andere de inrichting, de bekleding en de website."

Binnen in de oude molen (foto: Jan Willems)

Samenwerkingen

"We zullen zo veel mogelijk doen met ondernemers in de omgeving", legt Willems uit. Ze gaan samenwerkingen aan met bierbrouwerij Maallust en boeren in de regio. "De producten zoals aardappelen en de toppings komen rechtstreeks bij de boeren uit de omgeving vandaan." Daarnaast willen de eigenaren ook zo veel mogelijk werken met duurzame verpakkingen. Het moet een bedrijf van de toekomst worden.

De precieze invulling zal de komende maanden duidelijk worden. De nieuwe eigenaren hebben een huurcontract voor maximaal drie jaar en zullen de deuren, als alles goed verloopt, rond de meivakantie openen.