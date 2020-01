Bloemencorso Eelde brainstormt over nieuwe vrijwilligers

"Al een paar jaar horen we dat een aantal wijken problemen heeft met het voor- en natraject", legt bestuursvoorzitter Jacqueline Haaijkens uit. Juist tijdens het bedenken en afruimen van de wagen zijn er minder vrijwilligers.

Tekorten aan vrijwilligers

De wijk Spierveen heeft eind vorig jaar laten weten in 2020 dat ze zich zullen opheffen. Een tekort aan vrijwilligers was de reden. "Op een gegeven moment heeft één persoon vijf taken, dat is gewoon te veel", vertelt voorzitter Gea Koers. Komend jaar rond Spierveen de dingen af. Het is jammer, vindt Koers, maar het is niet anders.

Het is niet het eerste jaar dat het corso zich bezighoudt met het aantrekken van nieuwe mensen. De vraag of de jeugd het stokje overneemt speelde vorig jaar ook al. Voor het eerst in jaren reden er zes kinderpraalwagens die de kinderen zelf hebben gemaakt, mee in de optocht. Volgens de voorzitter moet het corso ook bij kinderen meer gepromoot worden. Vorig jaar was een goede start. Het bestuur hoopt dat dit jaar door te zetten.

Keuzes maken

Jan van der Veen, voorzitter van corsowijk Yde de Punt weet ook dat het lastig is om vrijwilligers te krijgen. "Eigenlijk gaat het hele jaar door en dat is voor veel mensen lastig. Je kunt je tijd maar één keer besteden en daarom moeten mensen keuzes maken." Daarnaast is het voor Yde de Punt ook lastig omdat ze buiten Eelde vallen. Desalniettemin is de voorzitter positief over het corso aankomend jaar.

Toch zijn er ook wijken die genoeg vrijwilligers krijgen. Vennerstraat-NieuweAkkers bijvoorbeeld. Twintig jaar geleden waren ze één van de kleinste wijken, maar door de herintroductie van het kindercorso vijftien jaar geleden is de aanwas van actieve vrijwilligers gegroeid, meent voorzitter Tjerkinus Wijkstra. Daarnaast probeert de wijk ook tijdens de wintermaanden regelmatig bij elkaar te komen. "Zo proberen we de band met vrijwilligers te onderhouden. We organiseren bijvoorbeeld sjoelavonden en we maken kerststukjes samen."

Het is een formule die voor Vennerstraat-NieuweAkkers werkt, maar dat betekent niet dat dat voor andere wijken ook zo is. De brainstormsessie van vanavond moet alle wijken in ieder geval een beetje op weg helpen tijdens hun zoektocht naar vrijwilligers.