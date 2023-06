Voor het eerst zeearendjong geringd in Drenthe: 'Bijzondere ervaring'

In een boswachterij in Noord-Drenthe is deze week een zeearendenjong geringd. Het is voor het eerst dat zo'n vogel in Drenthe geringd is.

Toen vogelringer Willem van Manen de nestboom in klom vond hij één jong op de arendenhorst. "Een enkel jong is heel gewoon voor zeearenden, vooral voor vogels die nog maar net broeden, die moeten het nog leren." Het is voor het Drentse zeearendpaar namelijk het tweede jaar dat ze in onze provincie broeden.

Big shopper

Het jong was al behoorlijk groot. Van Manen klom met een stoffen tas naar het arendsnest, maar daar paste het jong niet in. Er moest een big shopper aan te pas komen om de vogel naar beneden te laten zakken.

Voor vogelringer Van Manen is het ringen van een zeearend een hele gebeurtenis. "Ik heb het wel eens eerder gedaan, maar het is een bijzondere ervaring. Het is een heel groot beest en dat maakt het lastig om hem te hanteren".

Arend volgen

De jonge arend is geringd met een speciale oranje kleurring, zodat die herkenbaar is als Nederlandse zeearend. Met een telescoop is de ring van afstand af te lezen. Zo kan er meer bekend worden over de omzwervingen van de arend.

Volgens Aaldrik Pot van Staatsbosbeheer zijn die gegevens erg interessant: "Zeearenden broeden meestal in voedselrijke gebieden. Deze broedt in de buurt van een veenmoeras. We willen graag weten hoe die vogel zich gaat gedragen".

Meten

Bij het ringen van de vogel worden allerlei gegevens genoteerd: de snavellengte, de doorsnee van de poten, de lengte van de vleugels en het gewicht. Het jong weegt vijf kilo, volgens Van Manen is het waarschijnlijk een vrouwtje. Bij roofvogels zijn vrouwtjes een stuk groter en zwaarder dan mannetjes.

De zeearend heeft vorig jaar voor het eerst in onze provincie gebroed. Maar er zwerven meer arenden rond die mogelijk tot broeden over zullen gaan. Dit jaar waren dat vier verschillende paartjes. Volgens Hans Dekker van de provincie Drenthe heeft dat onder meer te maken met veranderingen in de natuur in Drenthe. "Zeearenden reageren daar heel snel op. Je ziet dat in Drenthe de laatste jaren steeds meer moerassige gebieden zijn bijgekomen, denk aan De Onlanden en bij Zuidlaren."

En daar profiteren de arenden indirect van. "Daar komen vogels als wilde eend en meerkoet op af, en dat zijn belangrijke prooien voor de zeearend", legt Dekker uit. "Ook zijn er veel ganzen in onze provincie, zowel 's zomers als 's winters. Als je dan rustige plekken hebt om te broeden dan is dat ideaal voor zeearenden."