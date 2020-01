Nieuwe jeu-de-boulesbaan verbindt Fort

Met of zonder rollator

"Het is hier rustig, maar het is geen slaapdorp", zegt Jan Rozema van Streekbelang Fort. Hij is blij met de nieuwe baan, die is aangelegd naast dorpshuis De Snikke. "We hopen dat het de bewoners van De Berkenhof en de inwoners van Fort bij elkaar brengt."



Rond de baan staan en zitten een twintigtal ouderen, met of zonder rollator. Velen van hen zijn bewoner van verzorgingshuis de Berkenhof. "Dat is zo leuk aan jeu de boules," zegt een medewerker van het verzorgingshuis. "Iedereen kan het doen, staand of zittend."

In de gang

De bewoners speelden het spel eerst al in de gang van De Berkenhof. Daar stonden aan beide zijden vier stoelen opgesteld en speelden ze met twee teams tegen elkaar.



"Elke maandag na de koffie", zegt bewoner Hennie Oost. "Dan was het altijd zo gezellig. Maar hier buiten is het helemaal mooi."

'Geen talent'

De baan is er nu gekomen door een samenwerking tussen het dorpshuis, Streekbelang en De Berkenhof. "Wij hadden nog budget, dus we hebben geen subsidie aangevraagd bij Initiatiefrijk De Wolden", zegt Rozema. Streekbelang krijgt jaarlijks geld van gemeente De Wolden om vrij te besteden.



Het plan van Streekbelang, om de inwoners van Fort met jeu de boules te verbinden, lijkt te werken. Er komen verschillende dorpsbewoners af op de reuring bij het dorpshuis. Waaronder Eppie Linde, die ook meteen een balletje werpt: "Ik heb geen talent, maar ik ga het wel proberen."