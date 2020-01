'Wij leven op een vuilnisbult'

"We wonen op een vuilnisbult. Er zit weggelekte dieselolie in de grond en tussen de rotzooi leeft ongedierte waar wij last van hebben." Jansje en Johan Schiphauwer staan in hun achtertuin. Ze kijken uit op stukken verwrongen staal en weggeroeste auto's van de buurman. Ze wonen met hem in een twee-onder-een-kap-woning.

In augustus van deze zomer brak er in de schuur van Schiphauwer's buurman brand uit. "De brandweer kwam hier in mijn tuin om de boel te blussen. De diesel lekte weg over mijn grond en in mijn geliefde tuinhuisje stond 40 centimeter water. Alle apparaten die hier stonden, zoals onze koelkast en vriezer, zijn kapot." De ramen zijn gebarsten en de muren staan op instorten. Op de grond liggen nog sporen van bluswater vermengd met diesel.

"Onze verzekeraar heeft de inboedel al wel vergoed, maar ik durf geen nieuwe schuur te bouwen." Schiphauwer is bang dat hij met de sloop van zijn tuinhuisje nog meer rotzooi op zijn erf krijgt. Tegen zijn schuurtje leunt een metershoge bult met opgestapeld oud ijzer en oude auto's. Die zijn van de buurman. "Hij gaat niets opruimen, want hij ligt nog in de clinch met zijn verzekeraar. En tot die tijd doet hij niets."

'Mag niets opruimen'

Buurman Dennis Alferink beaamt dat hij niets opruimt. "Ik mag dat niet. Er loopt nog een politieonderzoek omdat ze denken dat de brand is aangestoken. Zolang dat onderzoek loopt mag ik niets verplaatsen en opruimen." Alferink snapt dat het voor zijn buren heel vervelend is. "Ik wil het ook heel graag opruimen! Ik heb inmiddels een ander huis gekocht in Zwartemeer en heb er alle belang bij dit huis te verkopen. Maar in deze staat lukt dat niet."

Paul Heidanus van de politie laat weten dat het terrein in augustus al is vrijgegeven. "Zo'n onderzoek doen we meteen de eerste dagen. Dat is allang afgesloten. Het staat het opruimen van de overblijfselen in elk geval niet in de weg."

De verzekeraar van Alferink laat weten dat nog niet alle benodigde rapporten binnen zijn om een schadebedrag te kunnen bepalen. "Zolang het beeld nog niet compleet is adviseren we om voorlopig de situatie te laten zoals het nu is."

Boos op de gemeente Emmen

Het meest boos is Schiphauwer op de gemeente Emmen. "In 2016 hebben ze mij al beloofd dat ze de rotzooi zouden opruimen. Toen hadden we al last van alle oude auto's van de buurman." Hij laat de mailwisseling zien. "Onder de actie 'Octopus' zouden ze de rommel hier komen weghalen. Dat hebben ze nooit gedaan. Als de gemeente in 2016 dat wel had gedaan zaten wij er nu niet zo bij", briest Schiphauwer.

Het lukt de gemeente Emmen niet om vandaag een reactie te geven op deze zaak.

'We hadden hier nooit moeten gaan wonen'

Bakstenen voor een nieuw te bouwen tuinhuis liggen klaar in de tuin van Schiphauwer. Toch ziet hij niet gebeuren dat hij deze zomer kan genieten van een nieuw tuinhuisje."Ik ben nu over de zeventig. Als dit nog lang duurt heb ik niet meer de energie om het hier weer opnieuw op te bouwen." "Als ik dit van te voren had geweten waren we hier nooit komen wonen", besluit Jansje verdrietig.

