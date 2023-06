Vochtige doekjes leveren waterschappen problemen op: 'In de wc alleen poep, plas en papier'

'Komt terecht bij de belastingbetaler'

Het kost de waterschappen veel geld om de doekjes er weer uit te halen. Niet alleen mankracht, maar ook machines zijn nodig om jaarlijks zo'n 80.000 kilo aan doekjes te verwerken. Waterschap Hunze en Aa's is daar tienduizenden euro's per jaar aan kwijt. "En dat komt uiteindelijk terecht bij de belastingbetaler zelf", verklaart Oude Velthuis.

Op een deel van de verpakkingen van dit soort producten staat dat ze afbreekbaar zijn en ze daarom gewoon in de wc gespoeld kunnen worden. Maar ook die komen bij het waterschap terecht. "Ze komen volledig intact aan bij de installatie. Binnen een dag zijn ze hier. Ze zitten te kort in de riolering en hebben te weinig tijd om af te breken", legt Oude Velthuis uit. "Of er staat op: 'maximaal een doekje per keer doorspoelen'. Maar ook dat maakt niet uit. Eentje is al te veel."

Een waarschuwing op verpakkingen zou daarom helpen. "We moeten met de fabrikanten om de tafel", denkt Oude Velthuis. "Het is belangrijk dat zij op de verpakking zetten dat het niet in de wc mag. Want het moet er gewoon niet in."

'Alleen de drie p's'

Ook hoopt het waterschap dat mensen zich meer bewust worden van de schade die het aan kan richten. "Gooi die doekjes niet in het toilet, maar in een prullenbak. Wat er niet in komt, hoeven wij er ook niet uit te halen", adviseert Oude Velthuis.