Tweetal gestraft voor mishandeling na carmeeting, twee mannen uit Roden vrijgesproken

Twee mannen uit Roden (23 en 26 jaar) die werden verdacht van het mishandelen van een man uit Leek zijn vrijgesproken. Een derde 25-jarige Roner krijgt een voorwaardelijke werkstraf van 60 uur. Zijn stiefvader (46) krijgt een werkstraf van 120 uur.

Aanleiding voor de mishandeling was een incident in oktober 2021 tijdens een carmeeting op de parkeerplaats van het restaurant Breed in Leek. Daarbij zou het latere slachtoffer uit Leek een bierfles naar het hoofd hebben gegooid van de moeder van een van de verdachten. Dat viel verkeerd bij de vriendengroep van de verdachten uit Roden.

'Driftkikker'

Niet lang na het incident kreeg het latere slachtoffer telefoon van een onbekende die aankondigde dat hij bezoek kon verwachten. Het slachtoffer, die aan 't Zuden woonde, ging vast naar buiten. "Een goed gesprek kan nooit kwaad", zou hij later tegen de politie verklaren. Voor de zekerheid nam hij een stoothamer en een breekijzer mee naar buiten. "Die man is een driftkikker die elke week wel klappen krijgt in het café", aldus een van de verdachten.

Inderdaad arriveerden niet veel later meerdere auto's waar mannen uitstapten die de man uit Leek in elkaar sloegen. Artsen constateerden achteraf dat de man helemaal beurs was, maar niets gebroken had.

De zoon van de vrouw die een bierfles naar haar hoofd kreeg, diens stiefvader en twee vrienden moesten zich donderdag verantwoorden voor de mishandeling. De zoon en de stiefvader waren niet aanwezig.

Twijfel

De beide vrienden ontkenden tegenover de rechter ook maar iets met de mishandeling te maken te hebben. Erg bijzonder, aldus de officier van justitie, aangezien een van de verdachten kort na het incident gedetailleerd verklaarde bij de politie over zijn rol in de mishandeling. Bovendien herkenden meerdere getuigen de vier verdachten. Ook hun auto's zouden die avond op 't Zuden zijn gezien. Niettemin twijfelt de rechter over de betrokkenheid van de twee mannen.