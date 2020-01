Rood Wit TV #24: Lukkien, Slagveer en de plannen voor een nieuw stadion

In aflevering 24 van het seizoen van FC Emmen Rood Wit TV gaan we uiteraard toeleven naar het eerste competitieduel in 2020, thuis tegen Heracles Almelo zondag. 'Een duel waarvan veel mensen, zo vang ik veelvuldig op, ervan uitgaan dat we even drie punten gaan pakken. Maar zo simpel is het zeker niet", aldus Dick Lukkien.

De oefenmeester van de Drentse club lijkt één wijziging door te voeren in de basiself, naast natuurlijk het ontbreken van Michaël Heylen waardoor Keziah Veendorp gaat starten. Op basis van de donderdagtraining lijkt Luciano Slagveer een basisplek te krijgen. Dit gaat dan ten koste van Nikolai Laursen. Slagveer zelf houdt nog een slag om de arm. "Dat komt omdat ik in de laatste zeven wedstrijden maar drie minuten maakte." Kortom, de vleugelaanvaller wil eerst zien en dan pas geloven.

Nieuw stadion

Natuurlijk blikken we in deze uitzending ook nog even terug op de goed nieuwsshow tijdens de nieuwjaarsreceptie van de club afgelopen maandag. Naast een winst van 831.000 euro presenteerde de club een eigen vermogen van bijna 950.000 euro na het eerste seizoen in d eredivisie. Tijdens de receptie ontvouwde bestuursvoorzitter Ronald Lubbers nog maar weer eens zijn plannen voor een nieuw stadion, waarbij hij inmiddels de hulp heeft ingeschakeld van projectonwikkelaar Peter van Dijk (die ook nog onderzoekt of het upgraden van het huidige stadion een optie is).

"Ik opteer voor een nieuw stadion en dat heeft meerdere redenen", aldus Lubbers. "Ten eerste weet je dan wat je krijgt en voorkom je een financiële bijstelling, die op de loer ligt bij een verbouwing. Daarnaast is de trainingsaccommodatie ook een belangrijk punt. Op het moment dat wij, en dat is een must in de eredivisie, gaan overstappen naar gewoon gras zijn er drie tot vijf velden extra nodig. Bovendien zitten er heel veel scholen op de Meerdijk. Om deze scholieren/studenten te voorzien zou je de huidige accommodatie kunnen gebruiken en veranderen in een school met daarbij een topsporthal. Dan is het geen weggegooid geld en lever je iets wat de gemeente en de scholen toch nodig hebben."

Kwis van Karel

Karel is terug van vakantie en dus is er ook weer een nieuwe, niet te googelen, kwis. Deze heeft te maken met de wedstrijd van aanstaande zondag. U kunt door deel te nemen twee vrijkaarten winnen voor een thuisduel van FC Emmen.

Bekijk nu online: Aflevering 24 van FC Emmen Rood Wit TV