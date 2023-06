Asser Boys dreigt te verdwijnen als voetbalclub: 'Had vanochtend al bijna de KNVB gebeld'

VOETBAL - Nadat vv Emmen eerder deze week aangaf te stoppen met prestatievoetbal is er in Drenthe nog een club met naam die dreigt weg te vallen. Na vorig jaar afscheid te hebben genomen van zondagvoetbal dreigt Asser Boys na 104 jaar als club zelfs volledig te verdwijnen van de Drentse velden, omdat de vereniging geen nieuwe bestuursleden kan vinden.

"Als bestuur hebben we hier 14 en zelfs 15 jaar gezeten. Een paar bestuursleden zijn al gestopt en een paar gaan stoppen. Er blijft niets over", zegt voorzitter Jan Puper, die zelf ook stopt. "Ik roep al een paar jaar dat ik wil stoppen, maar nog wel eventjes door wil gaan. Dat eventjes houdt ook een keer op."

Breder probleem

Het bestuur van de vereniging bestaat straks uit één persoon. "We waren met z'n zessen en we willen toe naar een bestuur van drie personen", stelt Puper. "Dan kunnen we wat taken verdelen onder verschillende commissies. Die commissies kunnen we uitbreiden en dan hoeven ze zich niet alleen bezig te houden met flutdingetjes."