In Oudemolen sleutelt Defensie druk aan 'afgedankte' rupsvoertuigen voor Oekraïne

In Drenthe lijkt de oorlog in Oekraïne ver weg. Maar vlak buiten het dorpje Oudemolen - vlak boven Assen - komt 'ie een stuk dichterbij op een terrein van Defensie. Daar lappen monteurs voertuigen op om vervolgens op transport richting het slagveld in het oosten te sturen.

Het gaat om zogenoemde YPR's, gepantserde rupsvoertuigen die Nederland zelf amper tot niet meer gebruikt.

Gezichtsbepalend

"We zijn hier op de afstootlocatie Oudemolen", vertelt luitenant-kolonel Harry Jansen bij binnenkomst van een grote loods waar meerdere voertuigen staan. Op de Drentse locatie slaat Defensie materieel op dat het niet meer gebruikt. "En we maken het eventueel gereed voor verkoop aan andere landen."

Een van die objecten is dus de YPR. "Een gepantserd personeelsvoertuig. Dat gebruikten we in het verleden voor allerlei doeleinden zoals gewondentransport en commandovoering", legt Jansen uit.

Zo'n dertig jaar was het voertuig gezichtsbepalend bij Defensie, maar ruim tien jaar geleden stopte de productie ervan en is de YPR vervangen door andere voertuigen.

Zelensky

Een deel van de YPR's stond stof te happen in de loodsen van Oudemolen. Totdat Rusland Oekraïne binnenviel en laatstgenoemde land bij de NAVO om hulp vroeg. In het voorjaar van 2022 belt minister-president Rutte met president Zelensky, hij belooft hem honderd pantservoertuigen uit Nederland.

"Die hebben wij vervolgens in no-time klaargemaakt", blikt Jansen terug. "Dat was een grote klus, waar veel bij komt kijken. Maar dat zijn wij als Defensie gewend. Het is een van onze belangrijkste taken om de logistiek te waarborgen. Dus we konden dit snel regelen."