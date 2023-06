Deze zorgboerderij kan de aanmeldingen niet meer aan: 'Het is echt schrijnend'

'Dit had je drie jaar geleden niet voor kunnen stellen'

Alex gaat steeds niveaus omlaag en belandt uiteindelijk thuis. "Eerst dacht ik: 'Jee! Lekker thuis', maar toen was dat ook niet zo leuk meer, omdat ik de hele dag thuis zat."

Volgens vader Rudy was de zorgboerderij in Valthermond echt een uitkomst. "Toen Alex hier kwam was het een angstig kind, depressief. Het is natuurlijk niet ideaal voor een kind om thuis te zitten. Als je ziet hoe Alex is gegroeid naar nu, dankzij Talent, de begeleiders hier, dat had je drie jaar geleden niet voor kunnen stellen."

'Het doet echt pijn als ik gebeld word'

De laatste maanden zijn er dus veel meer jongeren die een plekje zoeken bij het Leertrainingscentrum. Dat betekent dat Talens vaak nee moet verkopen, hoe lastig ze dat ook vindt. "We zijn kleinschalig en dat willen wij blijven. En zorg bieden aan deze groep. Het doet mij echt pijn als ik gebeld word dat er zóveel kinderen een plek nodig hebben. Maar we hebben niet meer."

De zorgboerderij in Valthermond valt onder stichting BeZiNNZORG. De stichting draagt zorg voor 1.800 cliënten, verdeeld over 190 locaties in Drenthe, Friesland en Groningen. Directeur Jan van Donkersgoed spreekt van een toenemend probleem. "Wij hebben een aantal locaties die zeggen: 'Zo hoeft het van ons niet meer'. Er is een aantal dat zelfs al is gestopt."

De stichting weet nog niet zeker wat de toename heeft veroorzaakt. Talens vermoedt dat corona een rol speelt. "Als je een kind hebt met autisme, die het heel fijn vond om thuis te werken en aan de slag te zijn met onderwijstaakjes, dan moet ook diegene weer naar school en in de prikkels. Ik vermoed dat dit een groep is die daarom uitgestroomd is."

Oplossing nog onduidelijk

Een panklare oplossing is er ook niet. Wel wijst Van Donkersgoed op de uitstroom, en dan vooral om kinderen weer te plaatsen in een 'normale klas'. Dat is nu vaak lastig. Daarnaast vermoedt hij dat adequatere regievoering kan helpen.