College Assen compleet: twee nieuwe wethouders benoemd

Bergsma werd benoemd met 28 stemmen voor en 4 tegen. Bij de benoeming van Broekema stemden 27 raadsleden voor en 5 tegen. Assen heeft nu een vernieuwd college van B en W met vijf wethouders. Dat waren er vier, bij het begin van de nieuwe bestuursperiode in 2018.

Afscheid minderheidscollege

Met de twee nieuwe wethouders wordt afscheid genomen van het minderheidscollege waar Assen de afgelopen maanden door bestuurd werd. De drie coalitiepartijen ChristenUnie, VVD en GroenLinks vormden de laatste maanden het dagelijks bestuur van de provinciehoofdstad, nadat Stadspartij PLOP in september uit de coalitie stapte. De partij vond dat Assen 'niet open bestuurd werd', zoals was afgesproken. Zo was er te weinig overleg met belangengroeperingen, vond PLOP.

Na een lang onderhandelingstraject over de nieuwe coalitie, en tussendoor problematische begrotingsbesprekingen door miljoenentekorten, lag er vorige week een nieuw bestuursakkoord. In november was al duidelijk dat D66 en SP in het college zouden stappen. Al snel werden de oud-raadsleden Bob Bergsma en Jan Broekema naar voren geschoven als wethouderskandidaten.

Oud-raadsleden op pluche

Jan Broekema (38) zat tot 2018 twaalf jaar voor de SP in de gemeenteraad waarvan het grootste deel als fractievoorzitter. Bob Bergsma (55) was acht jaar raadslid, waarvan de laatste periode fractievoorzitter. Beide oud-raadsleden krijgen na bijna twee jaar afwezigheid nu een kans op het pluche. Voor de SP is dat uniek, zowel voor Assen als voor heel Drenthe. Want nog niet eerder zat de SP ergens in een college van B en W in de provincie. Vorige week kwamen de vijf partijen met het nieuwe bestuursakkoord 'Sterke Wijken in een sterke stad'.

Het Asser college is weer op sterkte met vijf wethouders, met de komst van Broekema en Bergsma (foto: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Kritiek van PLOP

Dat nieuwe akkoord kreeg vanavond vooral forse kritiek van ex-collegepartner Stadspartij PLOP. Fractievoorzitter Henk Santing noemde 'papier geduldig en gewillig, en zonder weerwoord'. "Ook nu lees ik de oproep alles samen te doen. Maar ook in de periode hiervoor zou er sprake zijn van een open bestuur, maar dat reikte niet verder dan collegetafel. Die openheid, komt die nu echt?", vroeg Santing zich af namens PLOP.

Ook vraagt Stadspartij PLOP zich af, in hoeverre door dit college de financiële perikelen daadkrachtig worden opgepakt? "Gaat die vijfde wethouder werkelijk Den Haag op zijn grondvesten laten trillen?", vroeg hij cynisch. Hij refereerde aan de uitlatingen van ChristenUnie-formateur Bert Wienen. Die zei vorige week dat een vijfde wethouder onder meer ook nodig is om vaker in Den Haag te zijn, om duidelijk te maken waarom gemeenten grote tekorten hebben, en zo meer geld los te krijgen. "Zo'n vijfde wethouder kost in eerste instantie meer, maar moet ons uiteindelijk geld opleveren", was de reactie van Wienen.

Volgens Santing 'is het goed voor de stad dat Assen weer een college heeft'. "Maar we gaan zien of het papier inderdaad zo gewillig is, dat het meer wordt dan wishfull thinking."

Herstelplan voor 1 mei

Als eerste gaat het nieuwe college van B en W bezig met een financieel herstelplan, waarin het aangeeft hoe ze meer dan elf miljoen euro tekort oplost. Voor 1 mei moet dat er liggen. De provinciehoofdstad staat namelijk onder preventief financieel toezicht van de provincie Drenthe, omdat ze de begroting niet op orde heeft. De miljoenentekorten konden eind vorig jaar niet opgelost worden, doordat Assen met een minderheidscollege zat.

