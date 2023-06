Drents Museum en Het Drentse Landschap willen noodlijdend museum De Buitenplaats redden

Het Drents Museum en Het Drentse Landschap zien toekomst in het noodlijdende Museum De Buitenplaats in Eelde. De drie partijen werken aan een partnerschap, waarbij Het Drentse Landschap de gebouwen en tuinen gaat beheren en het Drents Museum in het museum de 'toonaangevende collectie' Kunst 1885-1935 wil onderbrengen.

"Uiterlijk voor het eind van het jaar willen we de samenwerking definitief vormgeven", zegt Jaap-Jan Plas, voorzitter van de Raad van Toezicht van Museum De Buitenplaats. En dat is nodig, want het museum in Eelde heeft het zwaar. Na dit jaar zou het niet meer lukken om draaiende te houden. De coronajaren hebben voor verliezen gezorgd en door tegenvallende bezoekersaantallen kan het museum de tekorten niet meer zelf wegwerken.

"We moeten iets doen," zegt Plas, "en daarom hebben we deze gesprekken tijdig gevoerd. Anders zouden we moeten overwegen om de deuren te sluiten. Dat zou verschrikkelijk zijn. Daarom zijn we blij dat deze gerenommeerde Drentse instellingen vinden dat het museum behouden moet blijven."

Drents Museum gaat Buitenplaats exploiteren

Museum De Buitenplaats is gevestigd in Het Nijsinghhuis, het voormalige gemeentehuis van de gemeente Eelde. In 1971 werd het vervallen gebouw gekocht door Jos en Janneke van Groeningen, die er na restauratie een museum van maakten met hedendaagse figuratieve, realistische kunst. In de decennia erna breidde de collectie en het museum uit.

In de nieuwe plannen gaat het Drentse Museum de exploitatie en een deel van de collectie overnemen. De Buitenplaats wordt mogelijk een museum voor kunst uit de periode rond 1900, een museum voor art nouveau waarbij de collectie Kunst 1885-1935 van het Drents Museum als uitgangspunt dient. Daarnaast blijft de collectie realistische en figuratieve kunst uit Nederland rond 1945 behouden.

Harry Tupan, algemeen directeur van het Drents Museum: "Dit is een hele natuurlijke samenwerking, want de collectie van De Buitenplaats sluit naadloos aan op onze collectie van hedendaagse, figuratieve kunst. Die connectie moet je wel hebben, want anders is het einde zoek." Hij wil een internationale programmering opzetten om zo meer bezoekers te trekken. "Net zoals we dat in Assen doen. Dat is noodzakelijk, want er komen nu te weinig bezoekers."