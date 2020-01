Overgang Margaritha van Hoogeveen naar Almere City FC op losse schroeven, zaakwaarnemer blijft hoopvol

Gaat Margaritha nu wel of niet naar Almere City FC? (foto: RTV Drenthe)

De overgang van vv Hoogeveen-topscorer Jearl Margaritha naar Almere City FC is toch niet in kannen en kruiken. Tenminste nog niet. Afgelopen weekend was iedereen er nog van overtuigd dat de snelle aanvaller de hoofdklasser zou verruilen voor de club uit de Keuken Kampioen Divisie, maar omdat Margaritha niet in het bezit is van een contract is een tussentijdse overstap niet zomaar mogelijk.

Desondanks gaat de zaakwaarnemer van Margaritha, Carlos Barros, ervan uit dat niets een overgang in de weg zal staan. "Het klopt dat hij niet in bezit is van een contract bij Hoogeveen, maar hij voldoet wel aan twee van de drie eisen voor dispensatie. Hij gaat naar school in Almere en heeft er ook een bijbaantje. Ik verwacht dat de KNVB binnen twee weken goedkeuring geeft."

Barros laat weten dat Margaritha tot dat moment in ieder geval niet in actie komt voor vv Hoogeveen. "Er bestaat dan een risico dat hij geblesseerd raakt en dat risico willen we niet lopen."

Persoonlijk zou ik het zelf niet heel onlogisch vinden voor hem om bij ons, waar hij zich prima heeft gemanifesteerd, het seizoen af te maken. Nico Haak, trainer vv Hoogeveen

vv Hoogeveen wacht de situatie rustig af. "Wij zijn in principe geen partij", laat Hoogeveen-trainer Nico Haak weten. "Duidelijk is wel dat bij ons de deur openstaat voor Jearl. Als hij er niet uitkomt met Almere dan kan hij hier altijd terecht. Persoonlijk zou ik het zelf niet heel onlogisch vinden voor hem om bij ons, waar hij zich prima heeft gemanifesteerd, het seizoen af te maken. Maar die keuze is aan hem. Ik en iedereen binnen Hoogeveen gunnen hem het beste."

Volgens Barros hoeft Hoogeveen echter niet meer te hopen op Margaritha. "Als Almere City onverhoopt niet doorgaat is er nog wel een andere optie. Een optie in het buitenland, die ook nog eens lucratiever is."