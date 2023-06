Extra onderzoek nodig naar effecten gaswinning bij Vledderveen voor natuur en werelderfgoedstatus

Er is extra onderzoek nodig voordat de minister een locatie bij de Koloniën van Weldadigheid gaat aanwijzen voor gaswinning. "Oh echt? Dat is heel mooi", reageert een verraste Henk Koene namens Plaatselijk Belang Vledderveen. "Dit was mij nog niet bekend."

Vledderveen is een van de mogelijke locaties waar Vermilion gas wil gaan winnen. In totaal zijn negen locaties onderzocht, onder meer bij Wilhelminaoord, Vledder en Vledderveen. Die liggen allemaal in of vlak bij de Koloniën van Weldadigheid, dat de status van werelderfgoed heeft. Uit eerder onderzoek bleek dat gaswinning voor zeven van die locaties gevaar kunnen hebben op het houden van die status.

Naar twee locaties is een vervolgonderzoek gedaan. Daar valt een locatie bij Vledderveen onder, ondanks dat gaswinning daar een gevaar is voor de werelderfgoedstatus van de Koloniën. De andere locatie die verder is onderzocht ligt tussen Vledder en Wilhelminaoord.

Meer naar stikstof en werelderfgoed kijken

Het is uiteindelijk aan de minister om een locatie aan te wijzen voor Vermilion om aardgas op te sporen en te winnen. De Commissie voor de milieueffectrapportage oordeelt nu dat daar extra onderzoek voor nodig is. Zij schrijft dat het aanvullende onderzoek "nog niet de essentiële informatie bevat om een besluit te kunnen nemen".

Er ontbreekt volgens haar informatie over het effect op werelderfgoed en de natuur. Zo vindt ze dat de maatregelen om stikstofdepositie te verminderen of te compenseren concreter moeten, en dat er meer onderzoek nodig is naar de gevolgen voor de beschermde natuur op de verschillende locaties en hoe die gevolgen zijn te voorkomen. "Daar zijn we heel blij mee", reageert Henk Koene.

"Maak visualisaties van de gaswinningsinstallatie op relevante locaties om zo de effecten op Werelderfgoed goed te kunnen beoordelen", schrijft de commissie. De minister zegt dat dit advies te gaan overnemen.

'Randvoorwaarden worden onderschat'

Uit het vervolgonderzoek blijkt dat door stikstof alle mogelijke locaties voor gaswinning 'negatief tot zeer negatief' scoren op de gevolgen voor nabijgelegen Natura 2000-gebieden, maar door maatregelen te nemen zou het wel kunnen. Dat moet dus concreter benoemd worden, vindt de commissie. Het Drents-Friese Wold ligt vlakbij de mogelijke locaties om gas te winnen.

Om een keuze te maken voor een locatie om te gas te winnen, moeten volgens de commissie 'harde milieurandvoorwaardes' doorslaggevend zijn. Het gaat daarbij om de regelgeving rondom UNESCO Werelderfgoedstatus en het natuur- en stikstofbeleid. "De commissie heeft de indruk dat de hardheid van deze randvoorwaarden onderschat is", schrijft ze in haar advies.

Petitie

Henk Koene loopt met zijn Plaatselijk Belang Vledderveen nog lang niet de polonaise nu dit advies is gegeven, zegt hij. In het dorp is een petitie gaande tegen de gaswinning. "Die is zo'n 230 à 240 keer ondertekend. En dat voor een dorp met ongeveer 300 meerderjarigen."