Kinderen van Gerrit Jan van D. vinden boek Spookhoeve 'kwalijk'

In deze boerderij in Ruinerwold woonde het gezin van Gerrit Jan van D. (foto: RTV Drenthe/Fred van Os)

De negen kinderen van de hoofdverdachte Gerrit Jan van D. in de zaak Ruinerwold zijn met een verklaring gekomen over het boek van twee Telegraaf-journalisten. Het is volgens hen niet de waarheid en hun privacy is geschonden. Dat bleek tijdens een interview met de twee schrijvers van het boek in de talkshow Op1.

De schrijvers, Silvan Schoonhoven en Marcel Vink, gaven aan verbaasd te zijn over de verklaring. "We hebben geprobeerd om een reactie te krijgen van de kinderen, maar ze reageerden nergens op", gaven de journalisten aan tijdens de uitzending. In de verklaring van de kinderen stond verder dat ze diep geraakt zijn door de aantijgingen in het boek.

"We zijn hard geraakt door de manier waarop er met onze informatie wordt omgegaan en in een boek terecht is gekomen", begint de verklaring. 'Het schaadt ons extra in deze moeilijke situatie, terwijl we veel van wat we lezen niets met de waarheid te maken heeft.' Ook maakten de kinderen van de gelegenheid gebruik om andere media te bedanken. "Voor het feit dat zij wél onze privacy respecteren in deze, voor ons allemaal, zeer kwetsbare situatie."

Advocaat en OM niet blij

Advocaat Robert Snorn, de raadsman van vader Gerrit Jan van D., vindt het boek 'onwenselijk en gebaseerd op halve informatie'. Hij laat juridisch onderzoeken of er nog een publicatieverbod mogelijk is. Volgens Snorn wordt de privacy geschonden van de betrokkenen. Ook het Openbaar Ministerie vindt dat het boek schadelijke gevolgen heeft voor de kinderen, de vader en voor het onderzoek. Maar het OM zegt geen juridische mogelijkheden te zien om publicatie tegen te houden.

Uitgeverij verbaasd

Uitgeverij Nieuw Amsterdam, bij wie het boek morgen uitkomt, is verbaasd over de reactie van de raadsman van vader Gerrit Jan van D. die een publicatieverbod wil. En ook over de harde woorden van het OM. "Van tevoren hebben de auteurs de raadsman van Van D. benaderd, maar deze wilde niet reageren. Wij wijzen erop dat het boek zo geschreven is dat de gebeurtenissen niet direct herleidbaar zijn tot een van de -inmiddels meerderjarige- kinderen. De auteurs zijn van mening dat zij respectvol zijn omgegaan met de beschikbare informatie, in het bijzonder waar het vermeend seksueel misbruik betreft", aldus Charley Haagsma, hoofd PR & publiciteit bij de uitgeverij.

Dossier Gezin Ruinerwold Wil je alles lezen over het gezin dat jarenlang geïsoleerd zat in een boerderij in Ruinerwold? Bijvoorbeeld over de verdachte Josef B., of de Moonsekte waartoe het gezin behoorde of wil je meer lezen over het leven van het gezin in Zwartsluis en Hasselt? Bekijk hier een overzicht van alle artikelen en video's.

Lees ook: