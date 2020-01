Na meer dan 100 jaar stopt MSC met prestatievoetbal op zondag

MSC speelt nu nog in de zondaghoofdklasse A, waarin de ploeg van trainer Berry Zandink voorlaatste staat.

Het is na Achilles 1894 uit Assen de tweede grote Drentse amateurclub die zo'n drastisch besluit neemt.

'De enige juiste beslissing'

'De kosten stijgen en de toeschouwersaantallen dalen structureel. Bovendien telt de selectie nauwelijks MSC'ers en/of spelers uit Meppel en is er sprake van afnemende binding met de rest van de vereniging', luidt de onderbouwing van het besluit. "Tel daarbij op dat vrijwel alle spelers van de Onder 19 en 17 hebben laten weten niet te willen voetballen op zondag", aldus voorzitter Arjan Jonkers. "Alles bij elkaar opgeteld is dit de enige juiste beslissing, al valt het besluit niet bij iedereen even goed."

Meer dan 100 jaar

Met de beslissing komt er een einde aan een historie, die 110 jaar geleden begon, met prestatievoetbal op de zondag: de eerste jaren onder de naam Concordia en al snel werd het de Meppeler Sport Club. MSC was de eerste Meppeler voetbalclub die promoveerde naar de hoofdklasse. Dat lukte in het seizoen 2005/2006, toen Peter Meindertsma trainer was.

Na een grondige analyse van de huidige situatie en een zorgvuldige afweging van alle mogelijke scenario's heeft het bestuur van MSC Amslod volgende twee keuzes gemaakt:

1. Om een gezonde en duurzame toekomst van MSC Amslod te garanderen en om op zo kort mogelijke termijn te voldoen aan de doelstelling: "meer MSC-ers in MSC 1" kiest MSC ervoor om met ingang van het seizoen 2020/2021 afscheid te nemen van prestatievoetbal op hoofdklasseniveau.

2. Om een betere aansluiting van Jo19-spelers naar het seniorenprestatievoetbal te realiseren en naast een prestatief 1e seniorenteam ook een prestatief 2e team in competitie te brengen, kiest MSC Amslod ingang van het seizoen 2020-2021 voor senioren prestatievoetbal op zaterdag en stopt het met prestatievoetbal op zondag.

Vijfde klasse

MSC zaterdag 1 wordt vanaf komende zomer dus het vlaggenschip van de vereniging. Het team komt nu uit in de 5e klasse en staat 2e achter Borger. "We hopen dat het team dit seizoen promoveert. Dan hebben we een eerste stap gemaakt naar de doelstelling om binnen vijf jaar een tweedeklasser te zijn", laat Jonkers weten.

Overigens blijft het zondagvoetbal binnen de club wel bestaan, maar dan op recreatieve basis.