Zoveel schade is er in jouw gemeente aangericht tijdens oud en nieuw

RTV Drenthe vroeg de twaalf Drentse gemeenten de balans op te maken. Uit die rondgang blijkt dat Emmen de kroon spant met 15.000 euro aan schade. De gemeenten Noordenveld en Westerveld zeggen (bijna) geen schade te hebben.

Hieronder de schade per gemeente, in alfabetische volgorde:

Aa en Hunze

In de gemeente Aa en Hunze werd voor 2.050 euro schade aangericht tijdens de afgelopen jaarwisseling. Bijna het dubbele van het jaar ervoor, toen de schade nog 1.094 euro bedroeg. Volgens een woordvoerder komt dat verschil vooral door de vernieling van een aantal prullenbakken.

Assen

De gemeente Assen schat de schade aan gemeentelijke eigendommen op zo'n 14.500 euro. Dat schadebedrag is volgens de gemeente iets hoger dan vorig jaar.

Borger-Odoorn

In Borger-Odoorn bedroeg de schade tijdens oud en nieuw ongeveer 5.000 euro. Dat is iets minder dan vorig jaar, toen voor zo'n 6.500 euro schade werd aangericht. De gemeente stelt dat in algemene zin de jaarwisseling rustig is verlopen, zonder noemenswaardige incidenten en vernielingen.

Coevorden

De schade in de openbare ruimte en aan gemeentelijke gebouwen tijdens de jaarwisseling in de gemeente Coevorden bedraagt alles bij elkaar rond de 6.550 euro. "Het gaat om schade aan verkeersborden en een blikvanger, opgeblazen afvalbakken, ruiten en brievenbussen en brandschade bij een woonwagenlocatie", zegt een woordvoerder.

De Wolden

De gemeente De Wolden was in ruim een week tijd niet in staat om de cijfers te verzamelen.

Emmen

Ondanks dat Emmen het hoogste schadebedrag heeft van alle Drentse gemeenten, spreekt de gemeente van een 'relatief rustige jaarwisseling'. In de gemeente werd maximaal 15.000 euro schade aangericht. "Dit is ongeveer gelijk aan vorig jaar, zeker niet meer", laat een woordvoerder weten.

Hoogeveen

De gemeente Hoogeveen was in ruim een week tijd niet in staat om de cijfers te verzamelen.

Meppel

Meppel had afgelopen oud en nieuw 'enige duizenden euro's' schade. Het gaat bijvoorbeeld om een aantal prullenbakken en een straatkolk. "Voor de jaarwisseling was er ook al schade ontstaan aan een ondergrondse container. Daarnaast is er wat schade aan verkeersborden en lichtmasten, maar die schades zijn er in andere perioden ook", aldus een woordvoerder van de gemeente Meppel.

Midden-Drenthe

Zo'n 6.000 euro, dat is de jaarwisselingsschade in de gemeente Midden-Drenthe. Een stuk hoger dan vorig jaar, toen het schadebedrag rond de 2.000 euro lag. Navraag leert dat er niet meer vernielingen waren dan vorig jaar, maar dat drie grote schades samen goed zijn voor ruim de helft van het totale bedrag. Het gaat om vernielingen aan kunstgras in een speeltuin en twee speeltoestellen. Voor de rest gaat het volgens de gemeente met name om schade aan verkeersborden.

Noordenveld

In de gemeente Noordenveld is de jaarwisseling rustig verlopen. Er valt geen schade te melden.

Tynaarlo

De gemeente Tynaarlo kan naar eigen zeggen terugkijken op een rustig verlopen oud en nieuw, zonder noemenswaardige problemen. Wel is er voor zo'n 10.000 euro schade aangericht in de openbare ruimte en aan gebouwen van de gemeente. Zo zijn onder meer negentien verkeers- en straatnaamborden kapot en sneuvelden 22 putdeksels. Verder is er in Zuidlaren een rioolgemaal vernield en is er een ruit gebroken bij de MFA in Yde-De Punt. Volgens burgemeester Marcel Thijsen was het schadebedrag in zijn gemeente in het verleden 'weleens hoger, en ook lager'.

Westerveld

Net als Noordenveld, kan ook de gemeente Westerveld terugkijken op een jaarwisseling met praktisch geen schade. "De schade is, gelukkig, al jaren in Westerveld nul tot nihil. Hooguit eens een verkeersbord dat wat schade oploopt door vuurwerk, maar ook dat is deze jaarwisseling vrijwel niet gebeurd", zegt een woordvoerder.