Vertrouwd wijkgebouw De Dissel in Marsdijk onder slopershamer

Maar voor Marsdijkers niet getreurd. Die hebben een stukje verderop een vernieuwd wijkgebouw gekregen voor 1,3 miljoen euro, al is dat veel kleiner dan hun oorspronkelijke plek. Het nieuwe complex werd zaterdag amper feestelijk geopend, of het oude gebouw viel al ten prooi aan de slopershamer. En dat gaat hard, want de helft van het pand is al verdwenen.

Op de vrijkomende locatie komt straks voor een deel de uitgebreide supermarkt van de Lidl, die in het naastgelegen winkelcentrum Winkelrijk Marsdijk veel te krap is komen te zitten. Verder komen er extra parkeerplaatsen. Tot half oktober wordt er gebouwd aan de noordkant van het winkelcentrum. Tot die tijd zit de Lidl op een tijdelijke locatie op flinke afstand van het winkelcentrum, namelijk in een leegstaand bedrijfspand aan de Weverstraat.

Onvrede

Onder winkeliers heerst trouwens onvrede over de planning van de bouw. Zo is niet alleen de Lidl bezig met verbouwen en tot half oktober uit het winkelcentrum weg. Ook de Jumbo is sinds afgelopen weekend dicht en dat duurt tot eind deze maand. Die is bezig met een grote vernieuwingsoperatie in de winkel. Andere winkeliers zijn bang voor omzetverlies, omdat veel klanten het winkelcentrum links laten liggen nu er tijdelijk helemaal geen supermarkt is. Volgens hen had de planning anders gekund en dat was ook beloofd.

De sloop van het oude wijkcentrum De Dissel gaat in razendsnel tempo (foto: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Lees ook: