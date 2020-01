Vermissing Colin Datema uit Noordscheschut op nieuwe coldcasekalender

De politie heeft voor het vierde jaar op rij een coldcasekalender verspreid onder gevangenen. Daarop worden 52 oude zaken onder de aandacht gebracht in de hoop dat er bruikbare tips over binnenkomen. Dit jaar wordt de kalender ook naar tbs-instellingen gestuurd.

Dit jaar staat er één Drentse zaak op de kalender. De politie hoopt met de verspreiding ervan onder andere de vermissing van de destijds 46-jarige Colin Datema uit Noordscheschut op te kunnen lossen. Datema is voor het laatst gezien in de nacht van 14 op 15 augustus 2011. Om 01.00 uur verliet hij het huis van zijn zus in Nieuweroord op de fiets, en ging naar zijn eigen huis. Daar is hij wel aangekomen, maar wordt er later in de ochtend niet meer aangetroffen.

Datema is 1.77 meter lang, heeft blauwe ogen, schoenmaat 43 en heeft grijs krullend haar. Op zijn linkerhand heeft hij een tatoeage van een vlinder en op de rechterhand een ankertje

De kalender

In 2019 leverde de kalender 202 tips op, waarvan 31 bruikbaar bleken te zijn. Twee zaken zijn heropend, maar er zijn geen vorig jaar geen zaken opgelost met behulp van de tips.

De kalender wordt verspreid onder gedetineerden, omdat uit onderzoek en ervaring blijkt dat zij relatief veel kennis hebben over gepleegde strafbare feiten. Andere belangstellenden kunnen de coldcasekalender online bekijken en downloaden.

'Doden krijgen een naam'

"We zijn blij dat de kalender elk jaar nieuwe tips oplevert, die ons helpen in onze zoektocht naar antwoorden", zegt landelijk projectleider cold cases van de politie Art Garssen. Een aantal onbekende doden hebben een naam gekregen, wat volgens Garssen afsluiting kan bieden voor de nabestaanden. Zo is een man op Terschelling in 2019 na 66 jaar geïdentificeerd.

Naast de vermissing van Datema wordt er dit jaar onder andere aandacht gevraagd voor het doodschieten van de 13-jarige Serdar Soares op 1 februari 2003 in Rotterdam. Hij gooide met vrienden sneeuwballen naar auto's en werd vanuit een voorbijrijdende auto neergeschoten. Een andere zaak die op de kalender staat, is een vrouw die op 29 april 2007 overlijdt doordat iemand vanuit een auto een steen door haar autoruit gooit. De man van Gerrie van Erp-Kuringen verliest daardoor de macht over het stuur en botst tegen een boom, waardoor zijn vrouw overlijdt.

