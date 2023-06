FNV-leden akkoord met nieuwe cao voor personeel FrieslandCampina

Personeel van de zuivelfabrikant legde de afgelopen tijd in onder andere Meppel het werk neer om zo een beter loonbod af te dwingen. Ook op de locaties in Marum, Noordwijk, Steenderen en Borculo werd gestaakt.

In de nieuwe afspraken staat dat de lonen bijna 12 procent stijgen in vijftien maanden tijd. Verder komt een regeling waarmee medewerkers vervroegd kunnen stoppen met werken, zo kondigt FNV aan. De nieuwe arbeidsvoorwaarden gelden voor zo'n 12.000 mensen die vallen onder de cao Zuivel.

'Grote zorgen op de werkvloer'

FNV-bestuurder Ron Vos is optimistisch over de nieuwe afspraken. "We kunnen tevreden zijn over wat we met z'n allen voor elkaar hebben weten te krijgen. Er waren grote zorgen op de werkvloer, omdat de inflatie er flink heeft ingehakt. De afspraken die we nu hebben kunnen maken, zorgen voor meer rust."