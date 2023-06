Een vogel siert de vlag van Smilde, maar staat ie nou op het punt te verzuipen?

Adelaar

Het is dus niet zomaar een vogel, maar weldegelijk een adelaar die te zien is op de vlag van Smilde. Als gezegd is niet te achterhalen waarom Adriaan Pauw deze vogel in zijn wapen opnam, maar volgens Joke Wolff is het wel logisch. "Een adelaar is een krachtige vogel die veel vaker gebruikt wordt in wapens", vertelt ze. Hoewel in Nederland vaker de leeuw in wapens opduikt, is ook de adelaar dus een goede bekend in de wapenkunde. In de wapenkunde wordt de vogel omschreven als 'het zinnebeeld van kracht, fierheid en moed'.