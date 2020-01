MSC-voorzitter Arjan Jonkers: De KNVB verandert niets

Drie jaar lang was MSC-voorzitter Arjan Jonkers dé initiatiefnemer van het plan om weekendvoetbal in te voeren in de hoofdklassen, waardoor de clubs niet meer vast zouden zitten aan een vaste speeldag in het weekend. Tevergeefs blijkt nu. Gisteravond werd duidelijk dat Jonkers geen geloof meer heeft in de plannen. MSC stopt met prestatievoetbal op de zondag.

De nieuwe indeling, met vier gemixte hoofdklassen, zou bovendien regiogebonden worden. Ideaal om de reiskosten te reduceren, het milieu tegemoet te komen en het publiek meer derby's voor te schotelen. "Het weekendvoetbal is verder weg dan ooit", laat Jonkers weten.

"De KNVB doet niets en laat het over aan de clubs, die er onderling niet uitkomen. Ik verwacht de komende vijf jaar geen verandering. Bovendien is de hele discussie ook naar achtergrond verdreven omdat men nu de piramide weer onder de loep neemt, met de invoering van een Onder 23-competitie", aldus Jonkers.

We willen omhoog met een eerste elftal van MSC, dat weer uit echte MSC'ers bestaat. Arjan Jonkers, voorzitter MSC

MSC wil niet minimaal vijf jaar wachten en grijpt nu in. Jonkers: "De kosten om in de zondaghoofdklasse te spelen stijgen en de toeschouwersaantallen dalen structureel. Bovendien telt de selectie nauwelijks MSC'ers of spelers uit Meppel en is er sprake van afnemende binding met de rest van de vereniging. Het clubgevoel moet terugkomen en dus stappen we over naar de zaterdag. We willen omhoog met een eerste elftal van MSC, dat weer uit echte MSC'ers bestaat. En daarbij komt nog dat vrijwel alle spelers uit de Onder 19 en 17 niet op zondag willen spelen."

Leegloop

Volgens Jonkers is het niet de bedoeling om afscheid te nemen van de spelers uit het huidige eerste zaterdagteam, dat uitkomt in de vijfde klasse. "Ideaal zou zijn als zij dit seizoen promoveren en dat ze met een paar versterkingen ook volgend seizoen kunnen meedoen in de top van de 4e klasse. Ons doel is namelijk om binnen vijf jaar naar de 2e klasse te promoveren." Bij het huidige eerste zondagteam dreigt, vanzelfsprekend een leegloop. "Natuurlijk zullen de ambitieuze spelers hun heil elders zoeken, maar we verwachten toch ook dat er een aantal de stap zal maken naar de zaterdag en dus behouden blijft voor MSC."

Met de huidige trainer van MSC zaterdag 1, Bernard Koning, gaat de club in gesprek over volgend seizoen.

'Mooiste tijd'

De mededeling die Jonkers gisteravond deed viel niet bij iedereen in goede aarde. "Toch was er bij vrijwel iedereen begrip", laat de voorzitter weten. "Ondanks dat de stap gigantisch is en ook best pijn doet vond ik de opmerking van Guido Broers, oud-speler en tegenwoordig assistent-trainer bij zondag 1, heel treffend. Hij zei dat hij de mooiste tijd bij MSC had meegemaakt in de jaren '90, toen de club met eigen spelers in twee jaar tijd promoveerde van de 3e naar de 1e klasse. Die tijden moeten herleven."