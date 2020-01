Aa en Hunze gastheer van eerste landelijke Dorpen Festival

"We zijn trots dat Aa en Hunze de eerste locatie is van het Dorpen Festival. Het is bijzonder dat thema's die spelen in dorpen en op het platteland centraal staan. We gaan, samen met alle betrokken partijen en mensen, hard ons best doen om er een geslaagd festival van te maken", aldus burgemeester Anno Wietze Hiemstra.

600 bezoekers

Tijdens het festival gaan deelnemers in een gezellige festivalsfeer in gesprek over thema's als leefbaarheid, klimaat, bevolkingsdaling, lokale economie en de hechte sociale structuren. Zo worden er forumdiscussies, dialogen en lezingen gehouden. Ook presenteren andere dorpen en gemeenten zich op dit festival. Er worden zo'n 600 bezoekers verwacht.

Aa en Hunze verslaat Westerkwartier

Aa en Hunze verslaat de Groningse gemeente Westerkwartier dat Tolbert naar voren had geschoven om het festival te organiseren. Criteria als de locatie van het festival, het totale aanbod en de relatie met andere (interbestuurlijke) netwerken gaven de doorslag voor de gemeente Aa en Hunze. Het festival wordt georganiseerd in Grolloo (terrein Bluesfestival), Annen (de Brink) of Gieten (naast het gemeentehuis).