Gasselternijveen wil oude Vaart weer open graven in het dorp

Roep om terugkeer water

In Gasselternijveen leeft al jaren de roep om de vaart in het dorp te heropenen. In 2006 werd een dorpsvisie opgesteld waarin de gedeeltelijke heropening van de Vaart al werd genoemd. Volgens de dorpscoörperatie is vrijwel alles uit die visie verwezenlijkt, alleen het water is nog niet teruggekeerd in het centrum. Vijf jaar geleden werd daarom een dorpsinitiatief hiervoor ingediend bij de gemeente, maar daarover hoorde coöperatie nooit iets meer.