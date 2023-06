De zomer is (on)officieel van start: 'Er komt warmte en nattigheid aan'

'Zomer begint met fantastisch weer'

Hoewel het vandaag fris was in onze provincie, komt er de komende dagen mooi weer aan, zo kondigt de RTV Drenthe-weerman aan. "Dit weekend wordt het fantastisch weer, maar er komt geen echte hitte of warmte", voorspelt Van der Zwaag, die wel kan verklaren waarom de lente relatief koud aanvoelde. "We hebben de laatste jaren zwakke winters gehad, wat steeds meer gewoon lijkt te worden. De gevolgen van die zwakke winters merken we in de lente en in de zomer. Er is nu bijvoorbeeld lang een noorderwind geweest die kou met zich meebrengt."