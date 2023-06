Natuurmonumenten laat exmoorpony's verplaatsen

Natuurmonumenten gaat acht exmoorpony's in Wapserveen laten verplaatsen, nadat vermoedelijk een wolf afgelopen weekend een tweede exmoorpony van de groep doodde. Het is nog niet bekend waar de pony's naartoe gaan; er is nog geen geschikte locatie gevonden. De eerste wolvenaanval op de groep wilde paarden was half april.

"Deze dieren blijken erg kwetsbaar te zijn. Ze leren niet snel genoeg. Als we wachten tot deze groep weerbaarder wordt, bestaat het risico dat er dan nog één of twee pony's worden gedood en dan leer je de wolf dingen die je niet wilt", zegt een woordvoerder van Natuurmonumenten.

Vangen is lastig

De natuurbeheerorganisatie is nog op zoek naar een geschikte plek voor de exmoors. "We zoeken een plek met meer rust en veiligheid. In ieder geval buiten het bereik van deze roedel", aldus Natuurmonumenten.

Volgens de woordvoerder is de overplaatsing "niet in een vingerknip geregeld. Het zijn wilde dieren die gevangen moeten worden."

Natuurmonumenten geeft aan dat op andere locaties ook exmoorpony's, paarden en runderen lopen. "Daar gaat het wel goed. Deze groep is blijkbaar minder weerbaar. We zijn geraakt en ongerust dat vermoedelijk een wolf twee pony's heeft gedood."

Dieren worden weerbaarder

De natuurbeheerorganisatie ziet zich voor een dilemma geplaatst. "We zien dat grote runderen weerbaarder worden. Toen de wolf kwam zagen we meer kalfjes verdwijnen. Na een jaar zagen we dat er net zoveel kalfjes verdwenen dan voordat de wolf kwam. Ze passen zich aan. Maar we hebben ook te maken met bezoekers in onze gebieden en we moeten zien hoe dat samengaat. Het is een leerproces."

De woordvoerder wijst erop dat natuurbegrazing door runderen en paarden niet is te vergelijken met begrazing door schapen en gehouden runderen en paarden. "Daar waar het schapen betreft gebruiken we wolfwerende rasters, want schapen zijn niet weerbaar. Over het algemeen zijn runderen en paarden wel weerbaar tegen wolven, ook omdat de kudde bescherming biedt. Deze dieren moeten zichzelf kunnen redden."

