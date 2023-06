Theodoor V. ontkent betrokkenheid bij dood patiënten WZA

Theodoor V. ontkent dat hij schuldig is aan strafbare feiten, laat staan meerdere levensdelicten. Dat zeggen zijn advocaten Ronald Knegt en Tjalling van der Goot.

"Cliënt heeft vanaf het begin ontkend zich schuldig te hebben gemaakt aan strafbare feiten, laat staan meerdere levensdelicten", laat Knegt in een reactie weten. "De versie van het ziekenhuis/GGZ wordt door cliënt ontkend."

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt V. van betrokkenheid bij de dood van meerdere patiënten van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA). Vanmiddag besliste de rechtbank dat zijn voorarrest niet wordt verlengd.

Onderzoeken

V. zit sinds maandag 17 april vast. V. zou belastende verklaringen hebben afgelegd tegen medewerkers van GGZ Drenthe. Hij zou tegen hulpverleners gezegd hebben twintig patiënten te hebben gedood. Dat zou tussen maart 2020 en mei 2022 zijn gebeurd op de longafdeling van het ziekenhuis, waar coronapatiënten werden verpleegd. Dat zou hij hebben gedaan zonder medeweten van een arts. Het OM maakte dit vorige maand bekend.

GGZ Drenthe stuurde daarover een brief naar het WZA en ging in op de gesprekken die Theodoor V. met hulpverleners voerde. De zorgorganisatie ging in de gestuurde brief richting het WZA in op gesprekken die Theodoor V. voerde met meerdere hulpverleners. In die gesprekken vertelde hij over zijn vermeende daden.

De hulporganisatie nam de verklaring van V. zo serieus dat na uitvoerig overleg en het inwinnen van juridisch advies besloten werd om de geheimhoudingsplicht te doorbreken en de zaak te melden aan het WZA. Het ziekenhuis deed aangifte waardoor V. op 17 april werd aangehouden.

Voorarrest opgeheven

De raadkamer van de rechtbank besliste vandaag dus dat de man op vrije voeten komt. Het onderzoek heeft er volgens de raadkamer niet toe geleid dat er 'concrete gevallen kunnen worden aangewezen waarbij de verdachte op ontoelaatbare wijze betrokken is geweest bij de dood van één of meerdere patiënten'. "De raadkamer is dan ook van oordeel dat de verdenking tegen de verdachte op dit moment, op grond van het dossier zoals het er nu ligt, niet sterk genoeg is om verdere voortzetting van het voorarrest te rechtvaardigen", aldus de rechtbank in een verklaring.

Mogelijk hoger beroep

Het Openbaar Ministerie (OM) overweegt om in hoger beroep te gaan tegen de beslissing van de rechtbank. Het OM blijft V. als verdachte zien en meldt dat er de komende tijd meer verklaringen worden opgenomen van mogelijke getuigen. "Ook is het onderzoek van de deskundigen naar de medische dossiers nog niet afgerond. De verwachting is dat daarover eind juni een eerste voorlopige inschatting kan worden gemaakt."

Reactie WZA

Het WZA laat na de vrijlating van V. weten nog steeds achter de aangifte tegen de oud-verpleger te staan. Het ziekenhuis vindt de aangifte 'nog steeds een goede stap' en wijst erop dat het onderzoek naar de sterfgevallen nog loopt en de man nog steeds verdachte is, zegt een woordvoerster tegen het ANP.

"Onze gedachten gaan nu in eerste instantie naar de nabestaanden, bij wie gevoelens van onzekerheid zullen worden versterkt. Dat geldt ook voor onszelf. Wij zitten met dezelfde vragen. Is er iets strafbaars gebeurd en hoe dan?"