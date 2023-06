Nynke Houwing tijdelijk benoemd tot wethouder in Aa en Hunze

VVD-politica Nynke Houwing uit Nieuw-Weerdinge is officieel benoemd tot wethouder in de gemeente Aa en Hunze. De gemeenteraad stemde vanavond unaniem in met haar benoeming.

De twee andere wethouders en burgemeester Hiemstra namen de taken van Luinge de afgelopen twee maanden over. Door de benoeming is het college van Aa en Hunze weer op volle sterkte.

Eerder al wethouder

Houwing is een bekend gezicht in de Drentse gemeentepolitiek. Tot vorig jaar was ze wethouder in de gemeente Borger-Odoorn en daarvoor had ze dezelfde functie in Emmen. In die laatste gemeente zat ze jarenlang voor de VVD in de gemeenteraad.