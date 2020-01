Alternatieve busroute door Lhee lukt niet, bochten te krap

De testrit met de harmonicabus van Qbuzz afgelopen woensdag wijst uit: het is niet veilig om tijdelijk een extra rondje door Lhee te maken. De wegen in Lhee zijn smal en de bocht in het dorp naar de Oosteresweg is te krap.

"De bus moet daar door de berm en dan was er tijdens de testrit ook nog eens geen ander verkeer op de weg. Ook de draai van de Oosteresweg naar de provinciale weg N855 is gevaarlijk. De buschauffeur moet vanwege de bomen al op de provinciale weg staan om verkeer van links te kunnen zien. En bij het opdraaien van de N855 gebruikt de bus ook de andere rijbaan van verkeer van rechts. Dat zien we niet zitten, vooral niet in de spits", legt Jorne Bonte van het OV-bureau Groningen Drenthe uit.

Vanwege deze bewaren is er al niet meer gekeken naar de extra reistijd van de alternatieve route.

Past geen bus door

Bonte en een collega onderzochten met twee Qbuzz-chauffeurs de alternatieve mogelijkheden uit om toch door Lhee te kunnen. Bezwaarmaker Peter Klemann van de nieuwe halte langs de N855 opperde tegen RTV Drenthe om de oude route van de opgeheven buslijn 35 door Lhee via de Lheeweg naar het het centrum van Dwingeloo te rijden.

Maar dat kan volgens Bonte ook niet meer: "Op die route is een straat heringericht en daar past ook geen grote bus door. Bovendien zou de bus die sinds de nieuwe dienstregeling over de N855 rijdt een halte in Dwingeloo-Noord overslaan, en daar stappen veel meer mensen in dan in Lhee."

Bus raast Lhee voorbij

De kleine lijn 35 reed vroeger kriskras door Lhee en Dwingeloo. Het OV-bureau Groningen Drenthe laat sinds de nieuwe dienstregeling de nieuwe grote lijn 28 van Beilen naar Meppel alleen langs Lhee rijden, daar is één nieuwe halte in aanleg voor het hele dorp. Omwonende Peter Klemann maakte bezwaar tegen de nieuwe halte en stapte naar de rechter. Hij vreest voor zijn uitzicht, de halte ligt op een verkeersonveilige plek bij een kruising waar hard gereden wordt en hij wil geen hangjeugd in de nieuwe halte.

De provincie legde de bouw van de halte stil en bus 28 raast nu Lhee voorbij. Ondertussen zitten Qbuzz en het OV-bureau Groningen Drenthe met de situatie in de maag. Inwoners moeten nu minimaal vijftien minuten lopen naar Dwingeloo om daar op te stappen of bij de halte Nationaal Park midden in het bos. En langs de provinciale weg lopen geen fiets- of voetpad.

Bushalte N855 Lhee bij de woning van Peter Klemann. Lijn 28 raast nu de enige halte in Lhee voorbij. (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

