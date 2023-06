Assen houdt dankzij meerdere meevallers tientallen miljoenen over in 2022

De gemeente Assen heeft vorig jaar zo'n 40 miljoen euro overgehouden. Op vrijwel alle beleidsterreinen is minder geld uitgegeven of kwam er meer binnen dan begroot. Dat blijkt uit de jaarrekening over 2022.

In totaal wordt 23 miljoen euro in de gemeentelijke spaarpot gestopt, ook wel de Algemene Reserve genoemd.

Meevallers die Assen noteerde

"Andere opvallende meevallers waren een vrijval op de pensioenvoorziening voor oud-bestuurders en lagere personeelskosten. Die worden voornamelijk veroorzaakt omdat het voor de gemeente net als voor veel andere organisaties, moeilijk is om vacatures in te vullen", zo schrijft de gemeente.

Het gemeentebestuur wil verder nog zo'n 17 miljoen euro in meerdere potjes stoppen. Een groot deel daarvan (bijna 15 miljoen) moet naar groot onderhoud van gemeentelijk vastgoed. Een veel kleiner aandeel (ongeveer 4 ton) is bestemd voor hulp en wederopbouw aan Oekraïne.

Buffer

Ondanks de plus die Assen noteert, rekent wethouder Albert Smit van Financiën zich niet rijk, zo laat hij weten. "De buffer die we nu opbouwen, hebben we met ingang van 2026 hard nodig. Alle gemeenten samen komen dan zo'n 3 miljard tekort om alle taken naar behoren te kunnen uitvoeren."