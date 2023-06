Gemeenteraad positief over langverwachte woningbouw in centrum Eext

De gemeenteraad van Aa en Hunze ziet de komst van elf nieuwe koopwoningen, een klein appartementencomplex en een museum in het centrum van Eext wel zitten.

Tijdens de raadsvergadering in in Gieten gisteravond waren alle partijen positief over de bouwplannen. Al was er wel kritiek op de manier waarop omwonenden bij het plan zijn betrokken.

Bouwen voor het dorp

De woningen en het gebouw met appartementen komen aan de Kampstraat en de Stationsstraat, op een terrein waar nu nog oude bedrijfspanden staan van bouwbedrijven Lanjouw en Vedder.

Die gebouwen worden gesloopt en maken plaats voor een hofje met drie twee-onder-een-kaphuizen, vier starterswoningen, een vrijstaande woning en een complex van vier appartementen. De nieuwe huizen zijn in eerste instantie bedoeld voor inwoners van het dorp.

Ook de bouw van een landbouwwerktuigenmuseum en een nieuw bedrijfsgebouw aan de Kampstraat zijn onderdeel van het plan.

Zorgen bij omwonenden

Ondanks de grote behoefte aan nieuwe woningen was er vanuit het dorp kritiek op de plannen. Omwonenden maakten zich bijvoorbeeld zorgen over de hoogte van het appartementencomplex en verzakkingen door een geplande parkeergarage.

Op basis van die zorgen is volgens wethouder Ivo Berghuis (Gemeentebelangen) het plan aangepast. Zo mag het appartementengebouw nog maximaal vier meter hoog worden en wordt de parkeergarage geschrapt.

'Niet goed geluisterd'

Berghuis erkent, na commentaar van oppositiepartijen GroenLinks, CDA en D66, dat inwoners van Eext in het begin niet goed genoeg zijn betrokken bij de plannen. Hij wijst erop dat er later juist goed naar hen is geluisterd.

"Uiteindelijk hebben de initiatiefnemers veel energie gestoken in het draagvlak in de buurt, om zo met een goed plan te komen. Er is geprobeerd om iedereen zo veel mogelijk tegemoet te komen."