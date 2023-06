Vermilion ziet af van gaswinning binnen Koloniën van Weldadigheid

Een extra onderzoek naar de mogelijkheden van gaswinning in het gebied volgde en een onafhankelijke commissie kijkt mee. Die oordeelt dat Vermilion nog steeds niet goed in beeld heeft wat de gevolgen zijn voor het werelderfgoed en de natuur. Vermilion moet dus eerst nog uitzoeken, voordat staatssecretaris Hans Vijlbrief een geschikte locatie kan kiezen. Het bedrijf heeft daarom besloten enkele locaties niet meer voor te stellen aan Vijlbrief, zodat er minder onderzoek nodig is. Er blijven nu vijf locaties over: vier in de buurt van Vledder en de ander ligt in de buurt van Noordwolde, in Friesland.