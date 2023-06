Wereldprimeur voor Groningen Airport Eelde met aggregaat op waterstof

Gebruiksgemak

Volgens de luchthavendirecteur is er nog nergens anders op de wereld een vliegveld, dat zover is dat ze een Ground Power Unit (GPU) op waterstof hebben. "Schiphol heeft zo'n tweehonderd van die dieselaggregaten, die maken de overstap naar elektrisch. Maar het voordeel van die van ons op waterstof is, dat de aggregaat aan de buitenkant hetzelfde is. De knoppen en kabels zitten overal op dezelfde plek. Dat maakt het gebruiksgemak beter. Want de mensen die ermee moeten werken zijn toch gewoontedieren. Het binnenwerk is alleen aangepast voor waterstof, maar de rest is hetzelfde."