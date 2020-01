Zus vermiste Colin Datema denkt dat hij nog in leven is

Colin Datema verdween op 15 augustus 2011 uit Noordscheschut. Hij verliet rond 01.00 uur het huis van zijn zus in Nieuweroord op de fiets. Datema is nog wel thuis aangekomen, maar bleek de volgende dag verdwenen. Met achterlating van zijn telefoon, portemonnee en sleutels.

Datema was vrachtwagenchauffeur en zat veel in het buitenland. Hij verdween in een tijd dat hij met veel tegenslag te maken had, zegt zijn zus Anita. "Onze moeder overleed, en zijn huwelijk liep op de klippen. Colin moest plotseling voor twee dochters zorgen."

Bovendien bleken er volgens Anita na de scheiding veel schulden te zijn. "Die schulden kunnen we regelen, hebben we nog tegen Colin gezegd. We hebben hem vier keer kunnen tegenhouden om te vertrekken. Maar op een maandag was hij toch weg."

Anita denkt dat haar broer nog in leven is, maar dat hij niet gevonden wil worden. Ze vermoedt dat Colin in het buitenland zit. "Hij had een vriend in Brazilië waar hij voor zijn verdwijning veel contact mee had. Wie weet zit Colin daar ook wel. Het was geen domme man en hij wist heel goed hoe je aan een paspoort komt."

RTV Drenthe zond in 2011 een reportage uit met twee dochters van Colin Datema over zijn verdwijning:

Lees ook: