Elmar Reinders in Deense dienst: dit shirt is druk en opvallend

"Ik denk dat Denen en Nederlanders wel goed bij elkaar passen. En ze rijden ook een programma dat goed bij mij past", verklaart Reinders. "We rijden veel Nederlandse en Belgische koersen. De rondes die we met Roompot reden, gaan we nu ook doen. We rijden Noorwegen, België, Duinkerken en de ZLM-toer. Ik denk dat dit ook een programma is waar je zelf nog een keer voor een uitslag kan rijden. En als ik de stap naar de Wordltour maak, dan gaat dat er niet van komen".

Pas drie dagen samen

Verder weet Reinders nog niet heel veel van z'n ploeggenoten. Ze hebben elkaar pas één keer gezien.

"We zijn drie dagen samen geweest in Denemarken. We hebben gevoetbald, kleding gepast en we zijn wezen stappen. Dus we hebben alleen maar dingen gedaan die niets met fietsen te maken hebben", aldus Reinders. "En straks gaan we naar Spanje om twee weken samen te trainen en verder niet. Daarna zien we elkaar weer bij een koers."

Onzekerheid

Oktober vorig jaar kondigde de leiding van de Roompot-Charles wielerploeg aan dat het zou ophouden te bestaan omdat hoofdsponsor Roompot zich terug wilde trekken. Voor veel renners brak een spannende tijd aan.

"Ik heb altijd wel het gevoel gehad dat het goed zou komen. Maar je wil toch altijd zo snel mogelijk zekerheid en uiteindelijk heeft het nog wel lang geduurd", verklaart Reinders.

Wel traint hij nog altijd onder Michael Zijlaard, die vorig jaar nog zijn ploegleider was bij Roompot. De man van Leontien van Moorsel vond dat hij anders moest gaan trainen en schrijft nu zijn schema's. "Ik moest minder gaan trainen. Maar wel harder", licht Reinders toe.

Krachttraining

Daarnaast is de 27-jarige Assenaar deze winter begonnen met krachttraining. "Ik doe het nu drie keer in de week. Want ik denk wel dat het belangrijk is dat je hele lichaam sterk is. Maar je moet er wel een beetje rekening mee houden met wat je overdag doet. Ik mocht ook altijd graag lang en veel op de fiets trainen. Maar je moet niet te gek doen als je 's avonds ook nog krachttraining wil doen."

NK rond de VAM

De Deense ploeg zal in maart ook starten in de Ronde van Drenthe en natuurlijk kunnen we Reinders bewonderen bij het Nederlands kampioenschap dat in juni op en rond de VAM in Wijster wordt verreden. "Een NK in het Noorden voor noordelijke wielrenners altijd mooi denk ik. Je kan er een mooi kampioenschap organiseren. Je hoeft zeker geen klimmer te zijn om de VAM over te kunnen. Je moet gewoon een halve minuut kunnen fietsen of ervoor zorgen dat je al weg bent", besluit Reinders.