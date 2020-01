Leerkracht De Atlas op non-actief na mogelijk seksueel overschrijdend gedrag

Een leerkracht van De Atlas in Assen is op non-actief gesteld, na mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag met twee leerlingen. Een van de twee leerlingen zit nu nog op de Atlas, een middelbare school voor speciaal onderwijs.

Het is nog onduidelijk wat er precies is voorgevallen. Maar de school en ook het bestuur van koepelorganisatie RENN4, waar De Atlas onder valt, nemen de situatie erg serieus. Bestuursvoorzitter Yvonne Beishuizen: "Op dit moment doet de politie onderzoek naar wat exact is voorgevallen en of er strafbare feiten zijn gepleegd. Wij werken daar vanzelfsprekend volledig aan mee en willen ook precies weten wat er is gebeurd."

De betreffende leerkracht is zolang het onderzoek duurt op non-actief gesteld en niet meer op school aanwezig.

"We hebben de ouders en verzorgers geïnformeerd en we praten ook met de leerlingen van onze school over wat er mogelijk heeft plaatsgevonden", laat Beishuizen weten. Volgens Beishuizen is het voor iedereen belangrijk zorgvuldig met de kwestie om te gaan. "Op dit moment wachten wij daarom eerst af wat het politieonderzoek oplevert. Zodra wij meer weten en kunnen vertellen, zullen wij dat uiteraard doen."