Net als Treant boekt Isala zo'n 8 miljoen euro winst

Nieuw ziekenhuis in Meppel

Isala stelt dat in de coronajaren de prioriteit lag bij het continueren van zorg. Verbeteringen die leiden tot een verlaging van de kosten stonden op een lager pitje. Ook de ingebruikname van het nieuwe ziekenhuis in Meppel heeft invloed op de cijfers. Meer kosten zijn gemaakt door de verhuizing en extra gebruik van energie.

Isala schrijft in de jaarrekening dat '2,2 miljoen euro is onttrokken vanwege de transitie van de oudbouw in Meppel naar de nieuwbouw'. Er werd in 2022 voor 14,8 miljoen euro geïnvesteerd in de nieuwbouw van het ziekenhuis. Het voormalige Meppeler ziekenhuis is nog niet verkocht.