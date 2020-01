Kerk van Vries: 'Sieraad in het landschap'

Geesje Mesdag - Van Calcar trok er vaak opuit om te schilderen, ze heeft in Drenthe verschillende landschappen op het doek gezet. Zo'n 150 jaar later kijken we naar de kerk en de bloemenzee die zij schilderde. Hoe ziet diezelfde plek er nu uit?

Annemiek Rens, conservator van het Drents Museum, laat het schilderij van Geesje Mesdag - Van Calcar zien: "Zij had gestudeerd aan de kunstacademie in Groningen, ze was getrouwd met Taco Mesdag. Samen hadden zij een buitenhuisje in Vries en zij gingen vanuit daar op pad om het landschap te schilderen. Hier zie je hoe zij op een hele mooie manier de kerk van Vries heeft vastgelegd, met een prachtige bloementuin ervoor. "

Bloemenzee is verdwenen

Beeldend kunstenaar Erik van Ommen kent het uitzicht op de kerk van Vries heel goed. Hij woont en werkt in het dorp en ziet direct de verschillen met nu. Om de kerk staan nu grote bomen. Maar de bloemenzee die wel op het schilderij staat, die is er nu niet meer. "Geesje woonde in Vries in de zomer, en dan zoek je voor je schilderijen toch iets dat staat. Drenthe had een vlak landschap, met een paar kleine struikjes of een hunebed, Maar waarschijnlijk zocht ze toch de bescherming van een dorp en een kerk om iets te schilderen wat omhoog ging. Althans dat kan ik me voorstellen als kunstenaar, vaak zoek je naar horizontale en verticale elementen in een schilderij. Los daarvan is het natuurlijk een prachtige kerk, mooi monumentaal en een sieraad in het landschap."

Barbizon van het Noorden

Het schilderij maakt deel uit van de tentoonstelling Barbizon van het Noorden in het Drents Museum, die tot en met 22 maart 2020 te bezoeken is. Je ziet hier werk van grote kunstenaars uit de negentiende en twintigste eeuw die de natuur van Drenthe ontdekten en in schilderijen vereeuwigden.

Kunstwerken van onder meer Israëls, Mesdag en Van Gogh laten de unieke eigenschappen van Drenthe zien. Het Drents Museum werkt voor deze tentoonstelling samen met Stichting Het Drentse Landschap.

