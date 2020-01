Boek Spookhoeve Ruinerwold: 'Onduidelijk wat de waarheid is'

Het veelbesproken boek Spookhoeve Ruinerwold ligt sinds vandaag in de winkel. Het is geschreven door twee journalisten van de Telegraaf en vertelt het verhaal over het gezin dat jarenlang ondergedoken zat in een boerderij in Ruinerwold. RTV Drenthe heeft het boek van de hand van Silvan Schoonhoven en Marcel Vink gelezen.

"Veel nieuwe zaken staan er niet in", vertelt verslaggever Ineke Kemper. "Er staan wel wat nieuwe details in, maar de grote lijnen heeft de krant al gepubliceerd." Zo wordt de vermeende levensloop van het gezin beschreven, hoe vader Gerrit Jan van D. zijn echtgenotes heeft ontmoet. En waar hij in gelooft en hoe hij naar zijn geloof handelt. Wat opvalt is dat van D. behoorlijk bezeten is van een spirituele en geestelijke wereld. "In het boek beschrijven de journalisten hoe volgens Gerrit Jan van D. bepaalde geesten in mensenlichamen binnen dringen." De moeder van negen van zijn kinderen is in 2004 overleden. "In het boek staat dat haar geest soms in het lichaam van een van zijn oudste kinderen zit".

The Sun House

Ook beschrijft het boek hoe hij aan een eigen huis bouwt, een zonnehuis. Dat moet de nieuwe Hof van Eden worden. Hij heeft zich daarvoor laten inspireren door de bijbel. Zijn ideaalbeeld zou een gezin met twaalf kinderen zijn. Met zijn vrouw is hij op negen kinderen blijven steken. Volgens het boek probeert Van D. in 2007 een nieuwe vrouw zwanger te maken om zo toch meer kinderen te verwekken. Overigens druipt die vrouw na een paar maanden weer af. De schrijvers van het boek hebben deze vrouw geïnterviewd.

Daarnaast zeggen de twee schrijvers dat zij citeren uit politieverhoren. Zo zijn er citaten te lezen van de kinderen waarin zij over mishandelingen en seksueel misbruik spreken. "De negen kinderen van Gerrit Jan van D. zijn hier natuurlijk helemaal niet blij mee", legt verslaggever Ineke Kemper uit. "Zij hebben gisteren ook een verklaring verstuurd waarin zij schrijven gekwetst te zijn door het boek. Ook zeggen ze dat veel van wat ze lezen niet de waarheid is."

Wat is waar?

Dat is ook meteen de grote vraag, klopt het wat in dit boek staat? "Dat is moeilijk te zeggen. De twee journalisten claimen dat ze citeren uit het strafdossier, dat ze gesproken hebben met vroegere vrienden en dat ze oude chatgesprekken hebben teruggehaald. Ook zeggen ze dat ze de geschreven boekwerken van vader Gerrit Jan in handen hebben. Maar in het boek staat geen reactie van de vader of zijn advocaat, de kinderen reageren niet op wat er wordt gezegd en het Openbaar Ministerie heeft natuurlijk ook niet meegewerkt aan dit boek."

Het Openbaar Ministerie liet eerder al weten 'zeer ontstemd' te zijn over het de publicatie van het boek. De publicatie heeft volgens het OM Noord-Nederland 'kwalijke gevolgen voor de kinderen, de verdachten en het lopende onderzoek'. Advocaat Robert Snorn heeft laten onderzoeken of hij publicatie kon tegenhouden. Ondanks alle bezwaren ligt het boek vandaag toch in de winkel.

Rechtszitting

Komende dinsdag staan vader Gerrit Jan van D. en zijn medeverdachte Josef B. voor het eerst voor de rechtbank. Dan wordt er misschien meer duidelijk over wat er zich in het gezin heeft afgespeeld en welke delen van het boek kloppen en welke niet.