Staatsbosbeheer wil nog steeds beuken in Emmen kappen

Sinds deze week staan de 25 beuken op de waardevolle bomenlijst van de gemeente Emmen. Dat betekent dat de bomen een beschermde status hebben en er eerst een vergunning voor de kap aangevraagd moet worden. Normaal gesproken hoeft er in de gemeente Emmen geen vergunning voor het kappen aangevraagd worden, maar wel als de bomen een beschermde status hebben.

Staatsbosbeheer beraadt zich momenteel of het bezwaar gaat maken tegen de beschermde status. "Wij zijn nog steeds in gesprek met de gemeente en de actievoerders", zegt Alting.

'Onveilig'

Staatsbosbeheer wil de beukenlaan kappen omdat de bomen volgens hen niet meer in goede conditie zijn en sommige beuken op omvallen staan. "De beuken zijn al 150 jaar oud. Dat is een heel respectabele leeftijd voor die bomen. Veel beuken redden dat niet. En ook deze zijn een keer aan de beurt. Misschien niet nu, maar over 10 tot 15 jaar."

Staatsbosbeheer wil liever een nieuwe, jonge laan dan de zieke bomen er tussenuit halen. Hier is de actiegroep Red de Beukenlaan, onder leiding van Aafke Hof en Gerrit Oost, het niet mee eens. "Waarom alle bomen kappen als dat niet gelijk nodig is?", vragen zij zich af. De actiegroep heeft een rapport laten opstellen waaruit blijkt dat slechts twee bomen in kritieke toestand verkeren.

Volgens Alting heeft Staatsbosbeheer nog nader onderzoek gedaan waaruit blijkt dat er meer bomen ziek zijn. De partijen zijn er in ieder nog niet over uit. Als de beuken wel blijven staan, wordt het fietspad hoogstwaarschijnlijk afgesloten, zegt Alting: "We kunnen dan niet meer de veiligheid garanderen. Er zit voor sommige bomen wel haast bij."

Wanneer er wel duidelijkheid komt, is nog niet bekend.