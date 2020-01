Vrijheidsfietstocht van Auschwitz naar Westerbork gaat door

De fietstocht van Auschwitz, via Bergen-Belsen terug naar Westerbork in het kader van 75 jaar Vrijheid gaat definitief door. Het bestuur van de Stichting Terug naar Westerbork en samenwerkingspartner IBB in Duitsland hebben deze week de knoop doorgehakt.

Betekenis

Het doel is dat de studenten door middel van deze fietstocht meer stil gaan staan bij de betekenis van vrede en vrijheid. "Ons idee is dat we de jeugd bij de toekomst willen betrekken. Vrede is niet vanzelfsprekend, daar moet je ook iets voor doen", legde bedenker Rudi Eding, bestuurslid van de Stichting Terug naar Westerbork, eerder al uit.

Voorzitter Henk Emmens vertelt: "Alle seinen staan op groen. Onze vrijwilligers hebben de afgelopen maanden heel veel werk verzet, waardoor de fietstocht door kan gaan. Er moet natuurlijk nog veel gebeuren, maar nu kunnen we ons focussen op het uitvoeren van de plannen. We zijn vooral ook blij dat we alle mensen die zich al hebben ingeschreven nu positief bericht kunnen sturen over hun deelname."

Meefietsen kan nog

De educatieve fietstocht door Nederlandse, Duitse en Poolse studenten van Auschwitz naar Westerbork vindt plaats van 22 april tot en met 4 mei. Vanaf 1 mei, in Bergen-Belsen, kunnen andere geïnteresseerde wielrenners aansluiten om de laatste 3 etappes mee te fietsen. Inschrijven kan tot uiterlijk 15 maart.

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat onze provincie bevrijd werd. Wil jij meer Drentse verhalen lezen over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding? Je vindt het op drenthe.75jaarvrijheid.nl.

