Boze Duitse boeren krijgen steun aus Holland

In onder andere Berlijn, Dresden en Neurenberg wordt geprotesteerd. De trekker mag daarbij niet ontbreken, waardoor het verkeer naar sommige steden vastliep. Tijdens de demonstraties zijn er speeches van verschillende boerenclubs, politieke partijen en Farmers Defence Force-leden uit Nederland.

"De Duitsers krijgen een soort nieuwe mestwetgeving", legt Farmers Defence Force-lid Jos Ubels uit Anderen uit. "Die is gebaseerd op onjuiste metingen. Een beetje hetzelfde als wat wij met het RIVM en het stikstofbeleid hebben", geeft Ubels aan.

Trein naar Bremen

Ubels zelf reisde vandaag per trein af naar Bremen, om daar de boeren te steunen. Hij is een van de sprekers die vandaag het podium op mocht. "We wouden zeker weten dat we het podium zouden halen, dus zijn we maar met de trein gegaan. Er zijn wel een dikke honderd trekkers die kant op gegaan. Maar niet over de autobahn, dat is te gevaarlijk."

Maar waarom mengen Nederlanders zich in de Duitse protesten? "Kort geleden hebben wij heel veel steun van Duitsers ontvangen", doelt Ubels op de boerenprotesten van 18 december waar in heel Nederland snelwegen werden geblokkeerd. "Ze kwamen met 500 trekkers over de grens naar Nederland. Ik vind het niet meer dan collegiaal en correct om ook de Duitsers te ondersteunen."

Daarnaast vindt actieboer Ubels de steun aan de Duitse boeren belangrijk in een breder perspectief. "Er wordt vaak gesproken over één Europa, maar de boeren voelen het ook echt als één Europa. Een boer in Duitsland is gelijk aan een boer in Nederland. We zitten met dezelfde problematiek."

