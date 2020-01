Amazone Chantal Regter: Haskal is écht mijn vriend

"Ik zei: dat is niet logisch. Maar hij zei: die weg is veel korter, dus daar moet je voor gaan. En dan heb je je ervaren paard bij je, waarmee je misschien denkt te kunnen winnen. Maar dan win je juist met je jongste paard. Dat was een hele mooie belevenis op dat moment", herinnert Regter zich. Met de ervaren Quilando werd ze overigens ook nog vierde.

Hij is ook gek met mij

Dit jaar zal ze met zes paarden starten bij Indoor Hartje Drenthe. "Ja, het wordt druk. Maar als ik er ben, vind ik het ook fijn om wat te doen", zegt Regter enthousiast. Ook is Haskal er weer bij. "Hij is mijn concourspaard. Hij is heel eenkennig en hij is ook echt mijn vriend. Ik ben gek met hem, maar hij is ook heel gek met mij. Zolang wij samen zijn, is alles prima. Ook al vindt hij het spannend en ik zeg: het is goed. Dan is het ook goed."

Fokkerij, handelsstal en eigen opleiding

Ze is al zeven jaar verbonden aan Stal Nijboer in Assen. Het is een handelsstal en een fokkerij voor hoofdzakelijk sportpaarden. En die paarden leiden ze vanaf vier jaar ook zelf op. Haskal is haar eigen paard. Maar op stal is ze verantwoordelijk voor veel meer paarden.

"Er staan hier nu in totaal 40 tot 45 paarden op stal en ik denk dat we er nu vijftien onder het zadel hebben. Ik rijd er acht per dag", verklaart Regter. "Ik raak het nooit beu. Zeker het rijden verveelt me geen moment. Of je ze zelf fokt of uitzoekt of koopt. Je denkt altijd: dit is hem. Ik heb aan de paarden die ik rij zoveel plezier. En helemaal als ik zie waar ze eindigen. Dat heeft me nog nooit één dag verveeld", besluit Regter.

Drenthe Nu

In Drenthe Nu kunt u zondagavond kijken naar een samenvatting van de Grote Prijs van Beilen