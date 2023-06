Zo'n 90 procent van de claims afgewezen na bekrassingen bij Hart voor Auto's

Liefst 150 aangiftes kwamen bij de politie binnen. Bij de organisatie van het evenement Hart voor Auto's op het TT Circuit in Assen liep de mailbox eveneens vol met meer dan honderd mensen die claimden slachtoffer te zijn van vandalen die hun auto bekrasten. Maar nu blijkt dat veruit de meeste gemelde schade niet is toe te wijzen aan vandalisme.

Tumult

"Op foto's konden we al zien dat de meeste auto's niet moedwillig zijn beschadigd", zegt Van den Broek. "De schade zat op onlogische plekken, zoals boven op de motorkap of voorruit. Achteraf blijkt dit een hele grote storm in een glas water, ontstaan door paniek in de paddock en pers."