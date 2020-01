Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Dé Noordelijke Motorbeurs

Dé Noordelijke Motorbeurs wordt dit weekend voor de 25e keer gehouden. De Expo Assen (naast het TT Circuit) wordt omgebouwd tot een gezellig motortreffen. Meer dan honderd standhouders presenteren van alles op motorgebied, zoals nieuwe modellen, kleding, helmen en reizen. Daarnaast zijn er shows en demonstraties. Voor eeen hapje, drankje en muziek kun je terecht op het horecaplein. Vrijdag van 18.00-22.00 uur, zaterdag en zondag van 10.00-18.00 uur.

Ooievaarstelling

Dit weekend is er een ooievaarstelling in Drenthe. Stichting Ooievaars Research & Knowhow (Stork) wil weten hoeveel ooievaars er in onze provincie overwinteren. Iedereen kan meedoen en op zaterdag en zondag waarnemingen doorgeven.

Winter Wende Aovend

Stichting Beleef Beilen organiseert zaterdag voor de zeventiende keer de Winter Wende Aovend. Gasten kunnen in zeven verschillende horecagelegenheden in Beilen om 19.00 uur aan tafel voor het diner en worden tegelijkertijd vermaakt door verschillende artiesten. Het programma is een verrassing. Reserveren is gewenst.

Smildeger Kampioenschappen

Zaterdag vinden in Smilde de Smildeger Kampioenschappen plaats. Deelnemers kunnen op allerlei sportdisciplines hun beste beentje voorzetten. Van klaverjassen en sjoelen tot zwemmen en volleybal. Aan de kampioenschappen mag niet iedereen meedoen. Deelname is alleen mogelijk voor inwoners van de Smildes. Ook mensen die in deze dorpen werken of lid zijn van een vereniging uit een van de plaatsen mogen meedoen.

Asser Bosmarathon

Mag je niet meedoen met de Smildeger Kampioenschappen, maar heb je toch zin om te sporten komend weekend? Dan biedt de Asser Bosmarathon op zondag misschien uitkomst. Het startschot is om 10.30 uur en je kunt je tot een half uur voor de start nog inschrijven in het clubhuis van AAC'61. Het parcours loopt door het Asser bos en is grotendeels onverhard. Voor de beginner is er een rondje van zeven kilometer, voor de ervaren rot een echte marathon. Na afloop staat er voor de deelnemers een kop snert klaar.

Op zoek naar dassensporen in het Hart van Drenthe

Gidsen van het Nationaal Park Drentsche Aa leiden zondag deelnemers langs het nieuw aangelegde Dassenspoor. De boswachterij het Hart van Drenthe wordt omgevormd tot een nieuwe wildernis. Bomen en takken die over de route heen vallen worden niet opgeruimd. De wandeling is daarom alleen geschikt voor mensen die goed ter been zijn. Stevige, waterdichte wandelschoenen zijn noodzakelijk en een verrekijker is ook handig.

De wandeling begint om 10:30 uur bij de Zandspeelplaats, aangegeven vanaf de weg Schoonloo-Elp. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Honden mogen niet mee.