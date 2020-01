Afgetreden bestuur dorpshuis Nieuwlande: We hadden geen keus meer

Janny Kleine is penningmeester van het bestuur van het dorpshuis. Kleine: "We hebben de sleutels ingeleverd. We kunnen niet meer door één deur met de gemeente. Wij zijn al sinds 2014 in onderhandeling met de gemeente over het tekort op de onderhoudskosten. Dat onderhoud zou overgaan naar de gemeente, maar daar wordt maar steeds niet over beslist. Dus wordt het steeds moeilijker."

Eigen geld

Vanuit het dorp is ook volgens Plaatselijk Belang heel veel geld in het dorpshuis gestoken. Geld dat geschonken was door derden en bedoeld was voor activiteiten. Maar steeds meer van dat bedrag dreigde te verdwijnen in het onderhoud van het hele MFC inclusief de twee basisscholen en de peuterspeelzaal. Met haar aftreden wil het bestuur een signaal aan de gemeente afgeven en een grens trekken. Kleine: "We hadden geen keus meer."

De begrotingen die bij de bouw van het MFC gemaakt zijn 'kloppen van geen kanten' zegt Kleine. "De scholen hebben een gedeelte bijgedragen aan het spaarpotje van het dorpshuis en wilden dat geld nu terug hebben, maar dat geld hebben we niet, dat zit allemaal in het onderhoud van het gebouw."

Met 10.000 euro per jaar erbij dacht het bestuur voorlopig verder te kunnen. Geld dat nodig is voor het tekort op de energierekening, maar ook bijvoorbeeld voor vervanging de keuken die nog uit het oude dorpshuis komt. Het bestuur heeft de laatste jaren allerlei onderhoudscontracten goedkoper weten te maken, maar dan nog lukt het hen financieel rond te komen.

Geen financiële injectie

De gemeente Hoogeveen betreurt het opstappen van het bestuur. De scholen kunnen volgens haar gelukkig gewoon door. Komende week overlegt de gemeente intern over de situatie. Eventueel wil het zelf een tijdelijk bestuur aanstellen en dan een nieuwe organisatiestructuur opzetten. Incidentele financiële injecties wil de gemeente niet geven.

Het afgetreden bestuur denkt niet dat de ideeën van de gemeente gaan werken. "De gemeente zegt dat het in stand houden van dorpshuizen niet haar taak is. Dus als zij er personeel opzetten, dan is dat voor een dagelijks bestuur. Maar die hebben geen enkele binding met het dorp. Bovendien vragen we ons af of dat bestuur wel voldoende kennis van zaken heeft. Ik denk niet dat dat goed gaat."

In december legde het bestuur aan de inwoners van Nieuwlande haar voornemen voor om af te treden. In het dorp was er in elk geval geen belangstelling om in het bestuur van het dorpshuis te stappen. "Die verantwoordelijkheden zijn natuurlijk veel te groot. Waarom zou een personeelslid van de gemeente dat dan willen doen."

'Buitendorpen bloeden dood'

Volgens Henk Zuidema die voorzitter is van Plaatselijk Belang is het trekken aan een dood paard. "We vinden het al knap dat ze het zolang hebben weten vol te houden. Maar als de kosten boven de baten zijn, dan houdt het op een gegeven moment gewoon op. Wij hebben ook de ervaring met het gemeentebestuur dat ze niet luisteren. Je praat tegen ze, maar niet met ze."

Plaatselijk Belang zou 'het heel droevig vinden' als het dorpshuis dicht zou gaan. Zuidema: "We hebben er tien jaar voor geknokt. Hoogeveen moet zijn sociale verplichtingen nakomen. Ze moeten eens wat meer in de dorpen steken en wat minder in Hoogeveen. We hebben al heel lang het idee dat ze de buitendorpen dood laten bloeden."